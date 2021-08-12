情侶總因奇怪原因分手？他曝自身經驗 網嘆：完全不意外
情侶間分手必有原因，有些是因為個性不合或是價值觀的不同，但其實也是有因為一些小事而導致兩人分開。近日有網友在網路論壇討論有沒有人是因為奇怪的原因分手？就在原PO分享自身經驗後，讓許多網友們紛紛直言「完全不意外」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-12 11:37:54
這位男網友在網路論壇PTT Boy-Girl版PO一篇「 大家有沒有因為奇怪原因分手的？」的貼文，原PO說分手不外乎價值觀不同、個性不合或是劈腿等原因，但他很好奇，有沒有因為奇怪的原因分手，於是原PO分享自身經驗，他說，第一個女友是在大二的時候交往，跟原PO各方面都很合，不過後來因為他壘球打得太瘋狂，導致女生跟他分手，後來就單身到35歲遇到現在的老婆。
貼文一出，留言蓋起高樓，許多網友說，「我是天天上健身房，練到跟女友分手 給你參考」、「搭高鐵上台北到男友租屋處結果晚上洗兩晚冷水澡，怒提分手」、「吃東西發出聲音，不閉嘴巴嚼食」、「因為政治吵架算嗎」、「被柴犬勸退成功」。
不過也是有理性的網友分析原PO的分手原因，「你這個不就是價值觀不合嗎」、「根本不是壘球的問題啊」、「如果對你來說打球大於伴侶／課業／工作等，那有此後果也是合理吧。非論對錯，僅陳述這是你打球的代價」、「關壘球什麼事情就是你的問題還怪給壘球，明明就是你不花時間陪她，分手完全不意外」、「別欺騙自己了，壘球只是藉口」。（實習編輯：歐雅如）