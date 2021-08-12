4生肖男女「天生富貴命」！第一名擅理財　好運像開外掛

有人天生好命，似乎只要有努力，就可以過得很好。那麼，你會是那個幸運兒嗎？塔羅牌艾菲爾老師就以生肖的角度告訴你，最具富貴命的「4生肖男女」，記得恭喜上榜的朋友、閨蜜，讓自己沾沾他們的好福氣！





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▲塔羅牌艾菲爾老師透露最具富貴命的「4生肖男女」，其中第一名擅理財，好運氣就像開外掛一樣。（示意圖／取自pixabay）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師透露最具富貴命的「4生肖男女」，其中第一名擅理財，好運氣就像開外掛一樣。（示意圖／取自pixabay）

「第四名」生肖狗

肖狗者個性可靠善良，非常有自己的一套準則，絕不輕易動搖，因此總能收穫知心的友情。而事業工作時的肖狗者，是非常有企圖心的，不怕付出、總是比別人更加努力，加上平常生肖狗就懂得開源節流，早早就知道儲蓄與理財的重要性，也因此很多肖狗者在中年時就能順利存到大筆積蓄，存款簿里的數字比起多數人都高出許多，生活過得越來越好，不用為錢煩惱。特別是1982、1994年的肖狗者。





「第三名」生肖豬





肖豬者心胸寬大、和睦對待人，總是笑口常開，給人很好親近、沒距離感的印象，加上待人處事一直公平公正不偏袒，人緣自然絕佳。尤其在事業里，肖豬者做事更是專心致志 、心無旁騖，也因此好運時常降臨在肖豬者身上。而如果肖豬者碰上麻煩、陷入困境，身旁總是有貴人適時出手幫忙，因此人緣好、貴人運佳的生肖豬，人生總是能夠一帆風順。特別是1983丶1995年的肖豬者。





「第二名」生肖牛





天性耐力高、腳踏實地的肖牛者，處事總是勤懇負責，懂得把吃苦當作吃補，針對未來的目標規劃，也是一步一腳印、不屈不撓的認真執行，絕不拖泥帶水。儘管肖牛者年輕的時候，或許會有一點兒辛苦，不過老天終究是最疼愛這類型的人，大器晚成的生肖牛，事業將得到大幅度的升官加薪，社經地位一舉提高，中年後自然能擁有富貴人生。特別是1985、1997年的生肖牛。





「第一名」生肖虎





肖虎者天生對金錢非常敏銳，年輕時便對理財、投資、儲蓄等感興趣，也擅長理財，加上肖虎者處事風格總是大氣果斷，不怕挑戰，對自己很有信心，因此好運自然容易降臨在生肖虎身上。伴隨年紀增長、見識變多，肖虎者能靠自己的努力、及如開外掛般的好運，成功獲得想要的東西，年輕時訂定的目標也都能如願達成，順利步入富足人生。特別是1986、1998年的生肖虎。（編輯：郭佩蓉）





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