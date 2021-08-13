影／兩岸拼音系統大不同　第一次看注音以為是日文？

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Youtube頻道「我們倆」中，兩人分享第一次看到不同於自己國家使用的拼音系統，身為台灣人的 Ricky ，總以為會說中文的人都使用注音符號，第一次看到漢語拼音就表示：「就覺得怎麼都是英文字母，怎麼你們溝通都用英文，好像很厲害」，而身為中國人的 Nina 也有一模一樣的感受，看到注音符號疑惑表示：「我想說看起來好像日文耶？」
注音符號和漢語拼音也有固定的順序，Nina 在影片中背出漢語拼音，表示漢語拼音有分為聲母以及韻母，Ricky 聽完 Nina 背出漢語拼音的順序，開玩笑表示：「好像講越南話喔」，Ricky 也表示記憶中小時候，沒有特別去學什麼叫聲母和韻母，而是老師直接教一個詞語怎麼發音。
影片最後，Nina 也讓 Ricky 試著用漢語拼音來拼幾個詞語，而他也成功完成拼音練習。漢語拼音在發音上，有些和注音符號發音相似的地方，Youtube頻道「我們倆」也表示：「影片中的言論僅代表我們倆的個人認知，不代表其他人。純屬分享討論！希望看我們影片的人能感受到快樂。」每個人有不同的認知，沒有好與不好，就是當作認識一個新的東西，也能了解對方語言系統是怎麼形成的。（實習編輯：王偉妮）
▶ 感謝授權：我們倆
完整影片：https://youtu.be/JyxOhSot1eI