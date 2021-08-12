朋友IG狂轉發「工作勵志語錄」！過來人苦勸：千萬別按讚
對生活抱持正向的態度絕對是好事，但就有一名網友表示，近期發現朋友們開始不斷轉發各式「勵志語錄」，令他相當困惑「以前朋友們都不是這種性格的人啊？」完整過程曝光也引發眾人熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-12 14:22:22
原PO在論壇Dcard上發文提到，「我發現最近朋友們限時都變得很詭異，時常講很多工作勵志語錄，一看完我瞬間都不認識他們了，以前發文的風格根本都不是這樣」。
不少網友看完後也紛紛回應，「真的超級多的⋯」、「心靈雞湯中毒症」、「我高中同學也是，好猶豫要不要取消追蹤」、「我看到這種的會直接取消追蹤，才不想每天的限時動態都烏煙瘴氣的」、「我有一個同學就這樣，煩到直接禁聲」、「出社會之後真的滿多這種，什麼謝謝團隊、感謝學長姐」、「還有看到的文案甚至一模一樣的」。
更有過來人急勸，「按讚之後會出現私訊，問你想不想賺錢，注意千萬別不小心按到」、「過陣子就會來找你借錢了，快閃遠一點」、「以前都不說話的同學，畢業後一直密，要約出來喝咖啡。頭一次我還傻呼呼的去了，聊近況過程倒正常，直到他拿出他的資料夾，我帳結了就走」、「直銷、電商必備口吻，快遠離這些之後會拉你當下線朋友吧」。（編輯：潘毅）