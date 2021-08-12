永和某社區5人染疫引關注　侯友宜：已穩穩地控制住

新北市永和區的某社區大樓出現5例確診個案，加上有1例的感染源不明，疑有社區群聚感染之虞，引發外界高度的關注；新北市長侯友宜今（12）日表示，目前到現在為止並沒有新增個案，永和這個社區會穩穩的控制住，並有效的阻斷隱形傳播鏈。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-12 14:36:10
侯友宜指出，第一個時間看見永和區的某社區，2周內有3例的確診個案，其中2例的感染源清楚，但有1例還在釐清當中；面對社區只要有1例的個案，就會謹慎以對，並鼓勵市民們全部出來篩檢，尤其陸陸續續又篩到2例，既然找到新增的個案，所以昨天也麻煩社區的市民朋友，配合政府做好居家隔離。
侯友宜說，236位的社區市民，每位都能夠保持一家一戶、有一個衛浴設備，才能在家居家隔離，其他的都住到防疫旅館，昨晚有將近70位的民眾住防疫旅館，謝謝大家的配合；目前到現在為止，並沒有新增的個案，永和這個社區會穩穩的控制住，有效的阻斷隱形傳播鏈，讓新北市的疫情往下走。
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