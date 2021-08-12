這樣告白有機會？他怕只是錯覺　不料網暴動：衝了啦

對心儀對象告白，需要有強大的勇氣和適當的時機，「天時地利人和」告白的成功機率相對提高。近日有網友在網路論壇問他現在的情況，如果與喜歡的對象告白會不會成功，網友看完他的狀況後，紛紛表示：「衝了啦！」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-12 15:13:16
這位網友在網路論壇PTT BOY-GIRL版上PO一篇「這樣告白有機會嗎？」的貼文，原PO說與喜歡的女生是公司同事，會接觸她是因為原PO與女生有到同一地點出差過，不過就在出差回來後，原PO有去刻意接近女生，直到他某一天偶然在公司茶水間女同事，於是約她去吃飯，也跟她要LINE。原PO表示，一開始沒有很常聊天，但近期頻率越來越高，女生會跟原PO分享工作的不愉快，甚至會親手做小點心給他等曖昧舉動，後來原PO發現自己越來越喜歡這個女生，因此想跟她告白，不料因疫情無法成行。於是原PO便詢問網友，依照兩人的互動，告白有機會成功嗎？
網友看到留言後，留言蓋起高樓，「身材好、開名車，你已經是阿法男了，告白一定中！」、「感覺有機會！」、「說這麼多，有身材有豪華車，還不成功」、「我覺得你機會很大，動作快一點啦！」、「機率很大，女生主動跟你報備」。
不過也有網友建議可以先試試看曖昧，「我覺得蠻有機會的，但不是應該循序漸進熟識完再曖昧，然後再告白比較穩嗎？」、「要不要試試看曖昧一下」、「告白前先丟球試探一下」。不過網友普遍都覺得原PO告白成功機會很大，要原PO動作快。（實習編輯：歐雅如）