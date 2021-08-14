影／七夕情人節禮物怎麼挑？女生想要的禮物是這些！

七夕情人節將至，不少男女朋友、夫妻，都會選擇在這一天找間不錯的餐廳，或是規劃出遊行程，甚至是送上一份心意滿滿的禮物。然而送禮要考量的因素之多，常常會讓買方困擾不已，撓破頭皮。Youtube頻道「Koobii鬧大學 」這次就要前進校園來街訪，了解大家對節日送禮的看法。
影像中心/綜合報導
2021-08-14 10:00:00
首先是如何規劃這特別的一天，有些同學表示，自己會規劃一趟行程豐富的旅行，有些則是手工派，會準備手工蛋糕、手工卡片，以真心誠意的方式打動女朋友，甚至還有些務實主義，會先向另一半打聽想要的東西後，直球對決。
然而女生最想收到的是什麼呢？有些女同學說，自己想要一整天完美的約會行程，希望男友用心規劃，絕對比禮物實際，但也有不少人表示，期盼能在這一天滿足口腹之慾，吃一頓大餐，當然更有實際派的，希望收到具體的禮物，才有紀念價值。
雖然送禮很浪漫，但是也不能不考慮預算，究竟大學生的禮物預算是多少呢？絕大多數都落在2000-3000的價位，原因是如果太貴重，收禮的一方也會有極大的壓力，可如果價錢太低，又略顯誠意不足，不過也有寵女派的男大生表示，自己看到什麼就買什麼，即便是上萬的名牌包包都沒問題。（文字編輯：沈傳恩）
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