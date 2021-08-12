在家用水壺種豆芽長出「黑斑」？內行曝關鍵：夏天要勤勞
豆芽菜是台灣民眾餐桌上最常見的青菜之一，由於容易生長，不少民眾也喜歡在家用水壺栽種食用。不過就有位主婦表示，近期種的豆芽似乎有些失敗，不禁好奇背後理由。貼文曝光後立刻有內行講述「關鍵的過程」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-12 16:09:34
原PO在臉書《廚藝公社》上發文提到，自己三、四月曾多次用水壺發綠豆芽都成功，不過八月最新的一次收成，卻發現水壺內的豆芽都細細的，上頭還長了不少黑斑，不禁好奇「我每天換水三次，水都有倒乾淨，請教各位達人這問題出在哪裏？」
不少內行人一看完畫面，也隨即解答「環境溫度太高，開始爛了」、「這個已經種失敗了，發芽時會發熱，豆芽愛沖涼。改成每天換5次水，每4小時一次，水要瀝乾淨，不要種太多天」「我都四小時加一次水然後倒掉，四天就長成了」、「夏天氣溫比較高，換水頻率可能要增加」。
另外也有人指出其他細節，「豆子可能放太久了，要當季的比較好」、「8小時泡太久了，你的綠豆會爛爛的，也會有一種發酵的臭味，我只泡一小時，早中晚及睡前各換一次水濾乾，水由壺口進出，全程壺蓋都不打開，水壺口全程打開讓它有透氣空間，約四天豆芽就長得白白胖胖可食用了」、「買到不好的豆子也會這樣」。（編輯：潘毅）