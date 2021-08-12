婆婆「1舉動」惹怒懷孕媳婦！先生下秒反應卻遭網友砲轟

婆媳關係是很多人一直在努力克服與學習的議題，婆媳間相處融洽的人當然不在少數，但鬧得不可開交的也屢見不鮮。有位丈夫就把自己家裡的婆媳問題PO上社群網站，想要討拍尋求公道，不料這個婆媳問題，在外人看起來不只是婆媳問題，紛紛都把矛頭都指向丈夫。





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臉書粉絲專頁《靠北婆婆2.0》，日前有一篇匿名投稿的文章，內容寫著「老婆懷孕後胖到75公斤，我媽把她不能穿的衣服和化妝品送給了我妹妹，她情緒爆炸，要拿水杯砸我媽，她怎麼一點也不尊重長輩？」。





▲一位婆婆因為媳婦懷孕，就擅自把媳婦的衣服甚至是化妝品都送出去。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

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」、「你都沒有分辨是非的能力嗎＝＝」。

當然這個問題婆婆還是導火線，網友也直指「你媽怎麼一點也不尊重晚輩」、「就算是長輩也需要互相尊重吧！」、「憑什麼亂拿人家東西」、「是誰不尊重誰」、「怎麼婆婆都愛擅自動別人的東西？」、「為什麼要亂拿別人的東西？還說不尊重長輩？未經同意拿別人的東西就是偷」。遇到這種事情固然會很生氣，但不管是行為的暴力，抑或是言語的暴力，都是不可取的行為，彼此要好好的面對面溝通才是最好的處理方式。（實習編輯：王麗雯）



