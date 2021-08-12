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婆婆「1舉動」惹怒懷孕媳婦！先生下秒反應卻遭網友砲轟

▲婆媳關係是很多人一直在努力克服與學習的議題。（示意圖，非當事人／取自PhotoAC）
▲婆媳關係是很多人一直在努力克服與學習的議題。（示意圖，非當事人／取自PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-08-12 17:02:12

婆媳關係是很多人一直在努力克服與學習的議題，婆媳間相處融洽的人當然不在少數，但鬧得不可開交的也屢見不鮮。有位丈夫就把自己家裡的婆媳問題PO上社群網站，想要討拍尋求公道，不料這個婆媳問題，在外人看起來不只是婆媳問題，紛紛都把矛頭都指向丈夫。

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臉書粉絲專頁《靠北婆婆2.0》，日前有一篇匿名投稿的文章，內容寫著「老婆懷孕後胖到75公斤，我媽把她不能穿的衣服和化妝品送給了我妹妹，她情緒爆炸，要拿水杯砸我媽，她怎麼一點也不尊重長輩？」。

▲一位婆婆因為媳婦懷孕，就擅自把媳婦的衣服甚至是化妝品都送出去。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲一位婆婆因為媳婦懷孕，就擅自把媳婦的衣服甚至是化妝品都送出去。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
貼文一出網友生氣的說，「認真覺得應該先砸枕邊人」、「老婆的地位，來自於丈夫！」、「都不尊重你老婆了，為何要求你老婆尊重人！應該先砸你才對」、「好誇張喔～最該砸是老公吧！」、「你都不尊重你老婆了，她為什麼要尊重你媽？」、「應該直接把你丟出門才對水杯砸便宜你了」、「你都沒有分辨是非的能力嗎＝＝」。

當然這個問題婆婆還是導火線，網友也直指「你媽怎麼一點也不尊重晚輩」、「就算是長輩也需要互相尊重吧！」、「憑什麼亂拿人家東西」、「是誰不尊重誰」、「怎麼婆婆都愛擅自動別人的東西？」、「為什麼要亂拿別人的東西？還說不尊重長輩？未經同意拿別人的東西就是偷」。遇到這種事情固然會很生氣，但不管是行為的暴力，抑或是言語的暴力，都是不可取的行為，彼此要好好的面對面溝通才是最好的處理方式。（實習編輯：王麗雯）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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