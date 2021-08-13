房市／信義房屋提醒　防漏水屋必看幾處

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郎美囡進一步說明，而室內的空間則可注意陽台、窗框，若是窗框本就施工不佳，或因地震或是建築結構問題而產生裂縫，下雨天就容易滲水，若是牆面有水漬或痕跡都要注意。
郎美囡表示，有些老房子浴室馬桶的水位較高，馬桶周邊的水泥顏色較深的狀況，而部分房屋有天井設計，靠天井的牆面也容易漏水，因此需多加留意。
信義房屋汐止建成店店長趙崧竣補充實務上辨別漏水屋的技巧，若是管線破裂，牆面一定會潮濕，甚至會有褐黃色的水漬，而若是長期潮濕，牆壁吸水、板材用的材料不好，則會產生壁癌情況。
有的屋主會將牆面刷新油漆，這類房屋較難辨別漏水痕跡，趙崧竣表示，若是摸壁面，仍可感覺牆壁表面摸起來濕潤感，尤其下雨天後去看屋特別明顯。此外，有些室內天花板會設有查檢孔，一定要打開探頭進去看，用手電筒照射，若是長期漏水會有類似鐘乳石的漏水結晶物，一般來說沒有漏水的混擬土表面會是乾燥、淺灰色，若是有漏水則會呈現潮濕、深灰色。
而浴室則需檢查給水、排水是否順暢，若不順暢，日後可能會有滲水問題產生，趙崧竣表示，洗手台的冷熱水管都需打開看是否有水流太小的情況，而也可用臉盆裝水倒入地上排水孔，觀察排水速度快慢；而磁磚、地磚若是空心膨起，也容易產生縫隙滲水，最好準備小石塊或硬幣敲敲看，是否有空心聲響。