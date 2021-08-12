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浴缸外圍「神秘小凹槽」看攏無！行家揭真實用途：古董級

▲一名女網友在浴缸外圍發現小凹槽，讓她好奇詢問「又髒又醜看了不舒服，浴缸做這個的功能是什麼？」對此，就有行家揭開用途。（圖／翻攝裝潢DIY研究室臉書）
▲一名女網友在浴缸外圍發現小凹槽，讓她好奇詢問「又髒又醜看了不舒服，浴缸做這個的功能是什麼？」對此，就有行家揭開用途。（圖／翻攝裝潢DIY研究室臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-08-12 18:45:29｜2021-08-12 18:48:39

你有看過這樣的凹槽嗎？有一名女網友指出，在自家浴缸外圍發現一個神祕小凹槽，但因浴室潮濕的環境導致其變色，讓她崩潰直呼「哪裡可以買來換？又髒又醜看了不舒服，浴缸做這個的功能是什麼？」對此，就有行家立馬揭開用途。

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原PO於臉書社團《裝潢DIY研究室》上貼出一張浴缸照片，畫面中她以紅筆框起浴缸外圍的小凹槽，該凹槽上下還各有螺絲上鎖固定。但仔細一瞧，由於浴室潮濕的環境，該凹槽的表面早已變色，原PO見狀後便不解發問「想請問這個是什麼？哪裡可以買來換？又髒又醜看了不舒服，浴缸做這個的功能是什麼？」

▲女網友在浴缸外圍發現小凹槽。（圖／翻攝裝潢DIY研究室臉書）
▲女網友在浴缸外圍發現小凹槽。（圖／翻攝裝潢DIY研究室臉書）
問題一曝光，就引來不少人討論，直指擁有該設計的浴缸根本是古董級，「這是N年舊款」、「古董浴缸了！至少35年以上。」、「小時候的浴缸是拿來放肥皂⋯」、「我以為是放菜瓜布讓你好刷用」、「我家還有這個」、「放肥皂，好久沒看到了耶」。

不過，就有行家解釋真正用途，「清潔口/維修口，有些浴缸是採取放流的方式而不是插入排水管安裝，這個是檢修口可以做基本的浴缸下落水口清潔毛髮淤積或者維修。如果覺得舊了可以拿下來洗洗，噴漆處理一下再裝上去」。解答曝光後，也讓大批網友震驚直呼「長知識了。以前懷疑過是放肥皂的，但沒有認真找答案XDD」。（編輯：陳雅雲）

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