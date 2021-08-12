國高中改「9點半」到校？兩派意見吵翻：國外早就實驗過

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許多不贊同學生延後到校的網友認為，「7：30到校會睡不飽？那要不要全部改成在家視訊」、「9點半到校，家長怎麼接送」、「晚到校只是更晚睡而已吧」、「重點是課程那麼多吧，不如把一些沒用的科目拿掉」、「與其延後上課，不如提早放學比較實在」、「會讀書的就是會讀書，不會讀的幾點上課都一樣」。
但也有不少網友認為學生延後到校很好，「不錯啊，反正去學校上課也沒用」、「我看很多人在提家長接送的問題，現在小孩子這麼嬌嫩嗎？國中了還不能自行上下學喔」、「台灣上課時數世界第一，表現有比較好嗎」、「很多國家一天上課時間大概只有台灣的1/2~2/3，競爭力還是不比台灣差」。
更有網友找出美國西雅圖曾經做過實際研究，根據《地球圖輯隊》報導，當時的研究團隊從西雅圖當地的兩所高中募集到92位學生，請他們戴上智慧手環來監控睡眠情況，結果發現讓學生延後到校55分鐘，會讓學生拖延上床時間11分鐘，但也能夠晚起44分鐘，算起來學生仍確實從延後到校的措施中獲得更多的睡眠，且學生的整體課業表現進步了4.5％。
無論如何，台灣是否應延後國高中到校時間已經討論多年，從未真正推行，牽涉層面廣泛，仍有賴相關單位仔細評估改動的後果，尋求學校與老師，學生與家長之間的共識。（編輯：倪浩軒）