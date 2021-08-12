帶鄰居上路練車！他問「收多少紅包」合理？全場一面倒
台灣汽機車眾多，在上下班尖峰時段，重要道路總是擠的水洩不通，相當考驗用路人的耐心與技術。對於許多考到駕照後並沒有時常開車的駕駛來說，要再度掌握方向盤也是需要一些時間練習。就有網友透露，擁有駕照的鄰居久未開車，最近來找自己幫忙，希望帶他上路練習，並答應會給一個紅包當謝禮。原PO詢問大家「收多少合理？」掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-12 23:15:09
原PO在Mobile01討論區發文，表示鄰居10年前考過手排車駕照後就從沒開過車，最近鄰居想去應徵小貨車司機，於是找原PO幫忙帶他上路，讓他複習一下手排車的手感。並承諾會給一個紅包作為「茶水費」謝禮。原PO最後請教大家，「收多少合理？」
文章發佈後，網友紛紛在底下打趣留言說，「我懷疑鄰居只是想找你開車」、「老司機上車了」、「鄰居一定很正」。更有成群網友一齊歪樓回覆「本來想講點甚麼的，後來想想還是算了」，刷到100多則都是相同的留言，讓大家笑翻。
不過也有網友認真建議，「教車這個因人而異，不然就直爽點，鐘點用整數$200計，或是讓對方請一頓大餐」、「我岳父汽車教練退休，現在偶爾賺賺零用錢教一些路考不過的公嬤，一小時收五百」、「外面專業1小時500，你也不是專業收那幾百沒意思，留著做人情不更好」、「茶水費就是由對方決定，不用想太多」。（編輯：倪浩軒）