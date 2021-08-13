台中馬路天坑好嚇人！他卻「既視感」超強 背後原因曝光
台中市文心南路的馬路在11日下午出現巨大坑洞，一輛轎車行駛經過時，沒注意到路況直接開入坑洞裡，當時的畫面也被監視器還有目擊者拍下，引起一片譁然，不料12日彰化一處馬路路面也塌陷形成天坑，這樣的意外頻傳，網路上也掀起一波討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-13 10:16:42
出現天坑這樣的景象，有網友就在網路論壇《Dcard》上發了一篇文章表示「我不是剛看過嗎」，仔細看內文的描述，原PO說「昨天晚上無聊，想說來看個劇，就看了韓劇的『某一天滅亡來到我家門前』， 今天下午看到新聞，台中馬路出現天坑？！ 看了圖片真的有種，欸～我不是剛看過嗎」，原來是在韓劇裡也出現過天坑的畫面，戲裡面的男角也跌入天坑。
貼文一出網友都覺得，「天啊好像，你沒說都沒發現欸！想說今天看到這新聞的畫面怎麼這麼眼熟」、「難怪XDD想說怎麼好像在哪裡看過」、「我看劇的時候就覺得那個洞有夠誇張，結果現在就出現在台中」、「不說都沒想到是劇裡的畫面， 難怪似曾相識」、「真的好地獄，不過好好笑哈哈哈」、「雖然還沒開始追這部，但我被戳到笑點了」、「我一開始看到也有想到欸，沒想到不是只有我這樣想」。
也有網友說「台南很常見高雄也是」、「這很中國」、「以為在中國，以前住華北經常看到這種新聞，沒想到台灣也會這樣…」、「這真的會嚇死」、「馬路真的破了喔」。馬路天坑的出現讓有些人大開眼界，也有劇迷笑稱這是戲劇場景真實上演，但還是希望這種意外不要時常在真實生活中出現。（實習編輯：王麗雯）