12星座七夕情人節「戀愛運勢」曝！專家再揭5點：要注意

明（14）日就是七夕情人節了，塔羅牌艾菲爾老師就分享了12星座的「七夕戀愛運勢」與桃花禁忌必學風水給民眾參考。另外，老師也提醒，要同時參考太陽、上升和金星星座，快揪家人朋友一起來看看吧！





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▲明（14）天就是七夕情人節了，塔羅牌艾菲爾老師就分享了12星座的「七夕戀愛運勢」與桃花禁忌必學風。（示意圖／取自unsplash）

× ▲明（14）天就是七夕情人節了，塔羅牌艾菲爾老師就分享了12星座的「七夕戀愛運勢」與桃花禁忌必學風。（示意圖／取自unsplash）

白羊【重修舊好】、金牛【好事成雙】





雙子【墜入愛河】、巨蟹【異國戀曲】





獅子【論及婚嫁】、處女【小別新婚】





天秤【期待重逢】、天蠍【戀人寵愛】





射手【感情增溫】、魔羯【結交新歡】





水瓶【情人呵護】、雙魚【遇上良緣】





【民俗宜忌】





Ａ、不要陪人去抓姦。





抓奸的場合磁場過於混亂，容易嚇跑自己的好桃花，又可能不小心看到太赤裸的畫面，讓自己心裡留下陰影。





Ｂ、不要陪人去拿小孩。





做人流的業力不小，即便你只是待在一旁，也難免受到波及，影響自身的運勢。





Ｃ、不要扶養親人的小孩。





過繼或扶養有血緣關係的孩子，容易阻斷自己的孩子緣。如果親人有需要幫助，可以在物資上作提供。但扶養非親人的孤兒，反而可以帶來孩子緣。





Ｄ、多陪人去相親。





相親是一個充滿粉紅色愛心的場合，能夠幫助提升自己的桃花運勢。





Ｅ、多參加喜慶婚宴。





喜氣的婚宴上不乏新人的單身朋友，如果有機會在婚禮上遇到心儀對象，也可以請新人介紹，增加助力喔。





【必學風水】





Ａ、第一封喜帖





陽曆2/4立春後收到的第一封「喜帖」，代表喜訊與好運上門的意思，具有改運匯聚人氣的效果。所以請各位小伙伴可以把新年收到的第一封喜帖放在「床墊下、隨身包包、或書桌桌墊下、書桌檯燈下」，這樣都可以催旺一整年的桃花與姻緣運勢。如果是電子喜帖，可截圖下來作為聊天背景、壁紙等，也可幫助催旺桃花。





Ｂ、粉晶飾品





在梳妝台或是今年的桃花位「2021桃花位：正南方」，擺放粉晶七星陣、粉晶桃花樹或是粉晶蓮花陣，讓心花朵朵開，祈求情路大開。





Ｃ、紅色地毯





在床的兩側地板鋪上紅色系地毯，有早日步上紅毯的吉兆。





Ｄ、月老符





在睡床左手邊的床頭（人躺在床上左手邊）掛上月老符，增加自身的桃花氣場，請月老公公親自幫你牽紅線。（編輯：郭佩蓉）





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※【NOWnews 今日新聞】提醒您：民俗說法，僅供參考。



