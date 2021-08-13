直銷「1句話」狂推產品！備孕媽一看訊息氣瘋：超沒禮貌
購買東西時，商品的品質固然很重要，但服務要夠好客人才會心甘情願的買單，而直銷人員最重要的利器就是一張嘴，說話得體討人喜歡是很重要的。日前有一位網友就發文抱怨遇到一位很誇張的直銷，他講的話讓原PO非常生氣。
編輯中心/綜合報導
2021-08-13 11:25:05
原PO是一位在備孕的女性，他的貼文寫道「本來不想回覆，看到那句『如果您不想成為一個快樂幸福健康的媽媽，千萬別理我哦！！』整個牙起來」，接續接著說「備孕的人已經很辛苦了，不相干的人別講亂話，尤其還是莫名其妙的直銷」，並且附上一張截圖。只見截圖上原PO針對直銷人員所說的話霸氣回擊，「是要情緒綁架誰啊，我不理妳也很健康快樂唷，麻煩您不要到處騷擾備孕媽媽喔～尤其那句『如果您不想成為一個快樂幸福健康的媽媽，千萬別理我哦！！』很沒禮貌的，這位姐」。
這則貼文也引起網友的怒氣，紛紛表示「很像神棍，這種恐嚇行銷的行為不可取」、「很糟糕欸，詛咒人家」、「我當初備孕也很辛苦還遇到萎縮，遇到這種人我只能說你沒血沒淚，沒資格嘲笑別人」、「很有事！」、「真的看了火氣會上來，祝他業績長黑好惹」、「你太給面子了，應該說這位大嬸」、「他是不是不幸福才到處招惹人呀」、「第一次看到這樣做業務的」、「根本反效果的廣告……還療癒師勒」、「她知不知道自己在說什麼」。
而且該位直銷人員還自稱是「身心靈療癒師」，講出這種話不僅沒有療癒人心，反倒讓原PO搞的都是火氣，表示「他行銷課一定不及格」。（實習編輯：王麗雯）