大馬路上驚見「行走草叢」！真相讓路人笑傻：漢光演習？
「漢光演習」為中華民國全國性的防衛作戰的軍事演習，每年都會舉行一次，演習天數約在數天至數週；至於演習區域，則是在數個軍團戰區按年度輪流進行，可能會影響部分區域，讓道路進行管制，許多用路人會有機會看到一些迷彩的軍事車輛移動，而近日就有位網友在路上看到了「行走草叢」，這讓他驚喊「漢光演習開始了嗎？」引起許多人討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-13 13:56:31
這位網友日前在臉書社團《爆廢公社公開版》提問：「漢光演習開始了嗎？」，並PO出兩張照片，可以看到照片上的路面出現一堆濃密且鮮綠的草堆，仔細一看，原來是一台黑色的自小客車載著大量的草，這輛車因為有草當掩護，讓後方的用路人看起來根本完美與背景路樹融為一體。 照片一曝光後，網友表示「這是二光演習吧」、「本車已偽裝」、「偽裝車無誤，非敵軍」、「好猛！跟背景完全融合欸！！」、「山老鼠嗎」、「哪家車廠的偽裝車」、「我快笑死」、「這只是前置作業」、「民間自主演練」、「這根本裝置藝術」、「在上偽裝課，偽裝完準備野炮尋找掩蔽物，老司機懂玩」、「正港台式偽裝」。還有網友說，「過去問一下他么幾的」、「車子穿迷彩嗎」、「我覺得裡面裝的是105的砲管」、「剛打完越戰」、「這應該是遊戲玩太多」、「國軍看一下啊～」、「左欺敵右欺敵」、「拔草測風向，班長請以火力掩護我」、「無人駕駛誘敵深入！！」。而事實上原PO所提問的問題，解答則是今年的「漢光37號」實兵演習延到九月份實施。（實習編輯：王麗雯）