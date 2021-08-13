他人第一印象怎評斷？他列5準則 網曝殘酷真相：很真實
人與人認識的第一印象相當重要，通常第一印象會決定雙方的互動，因為可能第一次見過後，再接著第二次見面或許隔很長的時間，所以人通常會用第一印象去評斷這個人的性格等。近日有網友在網路論壇問大家「對他人的第一印象評斷準則」，甚至更列出五點準則，沒想到大部分網友都揭出了殘酷真相，直言「很真實」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-13 14:50:51
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk版上PO一篇「大家對他們的第一印象判斷準則？」的貼文，原PO列五項遇到新的人群或是朋友時，會用什麼來做第一印象評斷？五項分別是：「1.臉、2.穿著、3.身材、4.談吐、5.個人散發出來的氣場」，原PO說通常是以「第四項」和「第五項」作為判斷，對他而言，腦袋裡的東西會決定是否與對方深交。
網友看到貼文後，紛紛留言表示，「2、4，都幾歲了還穿荷葉邊真的無法。談吐三句話帶兩句髒話也不行。」、「5，有些人氣場很強 我一看到就皮皮挫」、「4最重要吧，話不投機半句多」、「4還比5重要，雖然有些人氣場重，但互動一陣子就會發現真正性格，談吐有沒有料真的超超重要」、「通常談吐之前就會形成第一印象了吧」。
事實上，網友吐出真相表示，「真的還是臉，談吐騙人的，長大就知道」、「1臉，我就是這麼膚淺」、「看臉，很真實」、「臉，神情就能看出好人壞人了，很準」。（實習編輯：歐雅如）