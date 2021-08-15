影／工地歌單大公開！發掘被工地耽誤的歌手

現代人生活忙碌，有些人不僅在放鬆時會選擇聽聽音樂紓壓，更會在工作中聽點歌來幫助提升效率、改善氣氛。Youtube頻道「太陽下的男人 」這次就要來揭露，到底平常在工地辛苦打拼的師傅、大哥們，最愛在現場放些什麼歌來聽？他們的歌藝又如何呢？
影像中心/綜合報導
2021-08-15 18:00:00
歌曲種類百百種，每一位所推薦的都相當膾炙人口，老歌組包含張信哲《過火》、張宇《傘下》、紅螞蟻《愛情釀的酒》、比莉《你的愛會將我灌醉》以及李聖傑的《手放開》，雖然因應疫情，大家都忍耐炎熱，戴著口罩上工，但仍可以聽出唱功了得，相當好聽。
流行歌曲部分，周興哲《怎麼了》、《如果雨之後》、970《愛不釋手》、頑童《辣台妹》、動力火車《我很好騙》、半噸兄弟《這一生》、蕭煌奇《末班車》、井柏然《情歌變得不好聽》等，都在大哥們的歌單中，甚至還有最近超紅的抖音神曲《熱愛105度的你》，相當跟得上潮流。
頻道主表示，為了因應版權問題，所以沒辦法讓大家大飽耳福，但是工地不少人其實都有相當優美的歌喉；而師傅也會因為年紀、民族的不同，歌單中的喜好也完全不一樣，非常有趣。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：太陽下的男人
完整影片：https://youtu.be/PkalP0kSOrw