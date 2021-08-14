房市／信義房屋推動全台首檔企業倫理Podcast

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「任何一個極端氣候事件，可能讓人瞬間歸零」彭啟明表示，以全球來看，今年2月位於美國南方的德州，迎來-17度的百年來最低溫，供電網因為氣溫太低而癱瘓，產業停擺，有4分之1的家庭陷入生存危機。
而台灣如2009年的莫拉克風災，以及今年5月的全台大停電，除了對日常生活的不變，彭啟明表示，最直接影響就是企業營運的中斷，因此國際的極端氣候事件給台灣的借鏡思考就是「如何避免一次性災害對企業造成的損失」。
而氣候變遷議題與企業倫理有什麼關係呢？許士軍表示，倫理就是價值觀的展現，因此氣候變遷也關乎倫理，他也發覺現今年輕人對於環境保護的價值觀逐漸轉變，包括知名瑞典女孩桑柏格（Greta Thunberg），在聯合國對各國領袖大聲疾呼重視氣候變遷，而台灣保護藻礁的連署多是大學生，台北街頭的蔬食店，也越來越多年輕族群消費，台灣的價值觀也在逐步翻轉中。
《經濟學人》曾提到，氣候變遷是慢動作的新冠肺炎，減緩氣候變遷比終結疫情還難，彭啟明表示，面對氣候變遷，台灣必須有積極行動力，無論是面對極端氣候造成的短期災害如何減少損失，到長期減碳，都是必須立刻做的事情。
許士軍建議，氣候變遷對企業看似沒有立即影響，但就像經濟學常談的「灰犀牛」，顯而易見卻被視而不見，最終將造成重大危機，企業也是解決問題的契機，企業運用自身的know-how、能力、人才，運用創新方法來解決問題，為減碳盡一份心力。
除了彭啟明外，節目將陸續邀請台灣大哥大總經理林之晨 、台南晶英酒店李靖文、歐萊德董事長葛望平、上銀科技總經理蔡惠卿等來賓。