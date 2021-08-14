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房市／信義房屋推動全台首檔企業倫理Podcast

▲為促進大眾對企業倫理與永續發展等議題的關注，信義房屋、信義文化基金會與中華企業倫理教育協進會共同推出的「士說新語‧秀倫理」podcast節目。（圖／NOWnews資料照片）
▲為促進大眾對企業倫理與永續發展等議題的關注，信義房屋、信義文化基金會與中華企業倫理教育協進會共同推出的「士說新語‧秀倫理」podcast節目。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-08-14 08:30:00

氣候變遷與倫理如何連結？全台首檔企業倫理podcast「士說新語‧秀倫理」節目，首集邀請氣象達人彭啟明談氣候變遷如何影響個人生活與企業營運；因應氣候變遷需有積極行動力，企業也需運用自身人才與能力，創新應對。

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為促進大眾對企業倫理與永續發展等議題的關注，信義房屋、信義文化基金會與中華企業倫理教育協進會共同推出的「士說新語‧秀倫理」podcast節目，找來國內管理學大師許士軍與銘傳大學國企系教授胡秀華擔任主持人，邀請產業名人、專家學者進行跨域對談。面對極端氣候引發的氣候變遷，節目首集就邀請氣象達人彭啟明談當極端氣候不再是百年一遇，而是頻繁的發生，會如何影響你我的生活與企業的營運？

「任何一個極端氣候事件，可能讓人瞬間歸零」彭啟明表示，以全球來看，今年2月位於美國南方的德州，迎來-17度的百年來最低溫，供電網因為氣溫太低而癱瘓，產業停擺，有4分之1的家庭陷入生存危機。

而台灣如2009年的莫拉克風災，以及今年5月的全台大停電，除了對日常生活的不變，彭啟明表示，最直接影響就是企業營運的中斷，因此國際的極端氣候事件給台灣的借鏡思考就是「如何避免一次性災害對企業造成的損失」。

而氣候變遷議題與企業倫理有什麼關係呢？許士軍表示，倫理就是價值觀的展現，因此氣候變遷也關乎倫理，他也發覺現今年輕人對於環境保護的價值觀逐漸轉變，包括知名瑞典女孩桑柏格（Greta Thunberg），在聯合國對各國領袖大聲疾呼重視氣候變遷，而台灣保護藻礁的連署多是大學生，台北街頭的蔬食店，也越來越多年輕族群消費，台灣的價值觀也在逐步翻轉中。

《經濟學人》曾提到，氣候變遷是慢動作的新冠肺炎，減緩氣候變遷比終結疫情還難，彭啟明表示，面對氣候變遷，台灣必須有積極行動力，無論是面對極端氣候造成的短期災害如何減少損失，到長期減碳，都是必須立刻做的事情。

許士軍建議，氣候變遷對企業看似沒有立即影響，但就像經濟學常談的「灰犀牛」，顯而易見卻被視而不見，最終將造成重大危機，企業也是解決問題的契機，企業運用自身的know-how、能力、人才，運用創新方法來解決問題，為減碳盡一份心力。

除了彭啟明外，節目將陸續邀請台灣大哥大總經理林之晨 、台南晶英酒店李靖文、歐萊德董事長葛望平、上銀科技總經理蔡惠卿等來賓。

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