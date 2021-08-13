與柯文哲視訊連線！網狂喊「讚按不下去」 王齊麟解釋了
我國羽球好手王齊麟、李洋組成「麟洋配」在東京奧運奪下男雙金牌，一躍成為全民英雄。不過兩人返國後推出的「麟洋配悠遊卡」卻因設計與外界期待有落差而遭到嘲諷，而王齊麟今（13）日在臉書分享和李洋一起與台北市長柯文哲視訊連線的照片，意外掀起網友質疑聲浪，許多人直嗆「這個讚我按不下去」，讓王齊麟不得不親自再留言解釋。
編輯中心/綜合報導
2021-08-13 16:42:32
王齊麟在臉書發文表示，「今天中午收到台北市柯P市長阿北的連線邀請有點受寵若驚～謝謝市長的祝福與勉勵，阿北很親民也很好聊，去年出席羽您有約羽球公益賽開幕活動，我和李洋還跟阿北一起搭配打了一場三對三的比賽，沒有想到阿北運動細胞還不錯，球都有打到！看到照片有發現阿北的中餐還放在旁邊，邊聊還要邊處理公務，辛苦嘍～謝謝市長特別打來祝賀我們，我們會繼續努力的！」
不過許多政治立場鮮明的網友卻在留言區炸鍋，紛紛回覆說「拍勢啦！不想按讚」、「這個讚真的按不下去！珍惜羽毛」、「我支持麟洋，但這個讚按不下去」、「建議可以慎選直播對象」、「我也按不下去！麟洋啊！要會挑食啊」、「拜託離他遠一點」。
王齊麟隨後也親自留言解釋，「無論是總統、市長或長官的祝福和接見，我們都很感激，大家或許有不同的政治立場和喜好，但我們只是單純的運動員，接受到任何長官的祝賀我們都心存感激，也希望大家不要放大我們原本只是很簡單的分享」。（編輯：倪浩軒）