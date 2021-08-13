員工離職有什麼徵兆？老鳥揭「1關鍵點」：絕對用好用滿
倘若遇到一間待遇很差的公司，或者是公司環境不適合自己，大多數的人心裡多多少少都會萌生想要離職的念頭，只是有沒有去實踐離職這件事情而已，畢竟現在疫情尚未結束，要考量的因素實在太多，能掙一口飯吃就已經很值得感恩了。不過人在職場就是來來去去，有網友就很好奇想要離職的人會做什麼事情？有沒有徵兆可言？沒想到就有老鳥對此揭露了1個關鍵點，直言「絕對用好用滿」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-13 16:37:38
這位網友今（13）日在網路論談《PTT》的八卦板上，PO出了一篇文提問「要離職的人會有什麼徵兆」，內文則提到「每個進來面試都說的信誓旦旦好棒棒頂呱呱的，配合加班、努力工作、和樂融融，阿如果是要離職的人會做甚麼事？有什麼徵兆？」。
貼文一出，馬上引來網友熱烈的討論，多數人都認為是「常請假」、「開始狂用特休，用好用滿」、「假請起來，開始擺爛」、「瘋狂放特休假把假請完」、「想請假就請假，做事不認真一直混」、「特休假請完阿」、「事情早早做完開始放假」、「時間還沒有到，就狂請特休吧」、「一直請假」、「不想加班」、「開始遊手好閒不加班」。
另外也有一部份的人覺得「會走的都是沒徵兆的」、「真的要走的都沒甚麼徵兆，很突然」、「不合理的事不據理力爭」、「我發現很多突然積極的最後提離職」、「真正要離職的，大多會突然變低調」、「異常安靜」、「臉上有超然的笑容」、「辦公桌變整齊，東西慢慢帶走」，更有人表示「我過的最痛苦的時候反而不會離職，倦怠才會想離職」。結果顯現，大部分的人都認為員工離職前會把能請的假都請完、能不加班就不加班，少數人則覺得要離職是沒什麼徵兆的，一切都很突然。（實習編輯：王麗雯）