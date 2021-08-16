房市／高雄中都重劃區房價兇猛　拉抬舊商圈

高雄市「中都重劃區」與美術館特區隔愛河相望，也與後驛商圈相鄰；根據官方統計，該重劃區成交單價逐年攀升，因今年第一季已漲破2字頭，反倒拉抬隔鄰後驛商圈的交易量。
財經中心/綜合報導
2021-08-16 18:30:00
根據高雄市地政局資料，中都重劃區範圍在同盟三路以東，中華二路以西，中華橫路以北，除緊鄰愛河與美術館對望，還有中都濕地公園、唐榮磚窯廠等廣大綠帶及水岸空間，不過，區域內商業行為目前集中於同盟三路、美都路與十全三路一帶，其餘土地尚待開發。資料也顯示，中都重劃區交易均價逐年攀升，今年第一季達25.42萬，是首次躍上2字頭，並較去年全年19.9萬有顯著漲幅；另外，重劃區內的遼寧三街，也是三民區今年前5個月前三名熱門交易路段之一。
對此，信義房屋後驛店專案經理段展綦表示，從中都重劃區的發展狀況來看，目前重劃區範圍內，僅靠近同盟三路的力行路、中和街一帶，因10多年前有建商的造鎮計畫，目前坐落一些透天別墅及大樓，其餘多是等待開發的大片空地，成屋相對少，加上整個重劃區的地理位置與美術館特區、後驛商圈等兩個既有的商圈，被愛河及中華路阻隔，使區域內整體生活機能尚十分缺乏。
因為機能缺乏且成屋不多，段展綦觀察，對多數自住客而言，目前買進中都重劃區的意願相對沒有這麼高，尤其有立即入住需求的買方，仍會選擇往相鄰的美術館特區、後驛商圈看屋、購屋。