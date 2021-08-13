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女兒在家「狂貼封條」！爸爸好無奈　全場反嗨喊：要珍惜

▲女兒在家「狂貼封條」督促老爸戒菸，讓網友全笑翻。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
▲女兒在家「狂貼封條」督促老爸戒菸，讓網友全笑翻。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-08-13 17:49:39

明（14）天就是七夕情人節，都說女兒是爸爸上輩子的情人，無論自己女兒做了什麼，身為爸爸似乎也只能「逆來順受」。就有位網友分享照片，回家發現到處都被女兒貼上「封條」造型的紙膠帶，原來是藉此督促他戒菸，讓他無奈直呼紙膠帶「不是買來給你對付我的」，讓大家笑翻，更紛紛高喊「要珍惜有這樣的女兒！」

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原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，透露自己載女兒去安親班回家後，正想抽根菸，赫然發現家裡被貼滿「符咒封條」，煙灰缸、香菸、打火機無一倖免，全數被封印，女兒的心聲不言可喻。原PO無奈笑稱「你不知道爸爸學過道法嗎？」更在文末標註「我是買給你當文具用的，不是買來給你對付我的」關鍵字。

▲網友女兒把家裡的煙灰缸、香菸、打火機都貼滿封條，讓原PO哭笑不得。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
▲網友女兒把家裡的煙灰缸、香菸、打火機都貼滿封條，讓原PO哭笑不得。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
網友紛紛在底下留言回覆說，「要珍惜有這樣的女兒，她很愛你，希望你能健健康康」、「孩子單純，知道那對你不好，也可能她討厭菸味，用這種方式跟你溝通」、「我看到她對你滿滿的愛，小孩子的愛很真實」、「你女兒道行比你深，這無解」、「好女兒啊」、「笑死，女兒也太可愛了吧」。

其實菸品及二手菸對健康的影響真的不可輕忽，高雄衛生局之前更曾指出，「國際研究顯示，吸菸是COVID-19重症危險因子，吸菸者罹患COVID-19引發重症風險高達2倍，住院治療後持續惡化風險增加14倍；13到24歲吸菸的年輕人，感染COVID-19的風險為不吸菸者的5倍。」呼籲民眾抗疫期間，不妨考慮趁此戒菸。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！

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