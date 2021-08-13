買鹹水雞遭「多1配料」超困擾！老饕一看反嗨：這樣才讚
鹹水雞是台灣經典小吃之一，通常都以雞齡較老的蛋雞用鹽水燙煮再泡水冷卻，讓雞皮收縮緊實，口感會比一般雞隻來得爽脆，肉質較硬、有咬勁。今（13）日就有網友指出，他買鹹水雞回家享用，沒想到卻發現裡面多加「配料」，讓她不禁困惑「是不是點錯了？」貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-13 18:26:18
原PO在《爆廢公社公開版》表示，自己去買了一包鹹水雞，想回家好好享用，但她吃到一半，卻發現老闆加了很多「胡椒粉」，讓她忍不住抱怨「我覺得不是鹹水雞，是胡椒雞，我是不是點錯了？好多胡椒粉」。
貼文曝光後，網友們卻興奮地說，「有些胡椒真的很香，再多也願意」、「這樣才好吃啊！」、「胡椒多才好吃，但是要是好吃的中藥胡椒」、「一雞雙吃，你賺到了，有鹹水雞、胡椒雞」、「我喜歡吃這樣的耶…這家老闆好佛心」、「超愛胡椒加到爆的！」、「鹹水雞真的要重口味才讚」、「鹹水是名稱，胡椒才是菜單」。
另外，也有不少人認同原PO，「我懂！這我也不行」、「有些胡椒爆辣，會吃到崩潰」、「身為連胡椒辣都吃不了的我，可能吃一口就灌水喝飽了」、「有些本身口味調得不好的，會用胡椒提味……」、「賣鹹水雞的都會撒上胡椒，這樣比較香但是會很鹹…」、「我每次買一定跟老闆說，胡椒少一點，不然真的變胡椒雞了」。（編輯：許智超）