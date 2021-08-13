國道遇「大帆布」會壓過去？過來人搖頭曝經歷：真的不要
根據高公局統計資料顯示，國道散落物每年超過4萬件，散落的物品曾有過電視、冰箱等，而大部分的駕駛遇到都會選擇閃過。對此，就有網友好奇，如果遇到一塊軟質的大帆布，「後面跟隔壁車道都有車時，會選擇壓過去嗎？」貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-13 19:36:21
原PO在《PTT》表示，他最近聽警察廣播電台，發覺國道上的散落物無奇不有，例如鐵條、沙發椅等，這讓他不禁好奇，如果行駛在內側車道時，遇到一塊軟質的大帆布，但後面跟隔壁車道都有車，「會有人選擇壓過去嗎？」也想請教其他人遇到障礙物時，當下會怎麼判斷。
貼文曝光後，網友也紛紛指出，就算是軟質大帆布，也不要直接壓過去，「千萬不要壓過去，飛起來砸到後面的車，你程序跑不完啊」、「撞（壓）過卡車胎皮，水箱破了」。另外也有過來人分享經驗，「我前幾周才撞大木條，千萬不能急拉方向盤」、「我撞過整箱的芭樂，保險桿會破…」、「國三開內側遇過三噸半掉落整個衣櫃的，只能緊急煞車...」。
對於「遇到障礙物該怎麼判斷」，就有老司機回應，「不能閃就放緩撞上去啊，不然怎麼辦？總比換道or急煞，責任全包來的好」、「踩煞車，如果來不及踩煞車通常是安全距離不足」、「煞車會被後車撞是安全車距問題吧？」、「會怕就別當第一台」。（編輯：許智超）