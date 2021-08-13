5倍券可望直接領！網嗨問「這樣算幾倍」：快改名無限券
為了因應COVID-19疫情對經濟造成的衝擊，行政院規劃推出振興5倍券，但不僅有民眾抱怨要先拿1000元出來才能換券，連民進黨內也有不同意見，英系立委今（13）日更發聯合聲明，呼籲行政院免收1000元，直接發券。而行政院晚間也透露將朝全民直接領券方向規劃，消息傳出後引發熱議，更有網友直呼「5倍券可以改名為無限券！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-13 21:15:39
行政院發言人羅秉成日前才解釋讓民眾先拿1000元出來領券，可以確保民眾擴大消費、刺激經濟，形容這是「參與式經濟」，認為民眾掏錢也等於是參與了振興市場的美事，更具意義。不過今晚政策上演髮夾彎，行政院盤點各部會資源後認為今年經濟成長率持續提升，經濟成長的果實可讓全民共享，與其僅讓部分民眾免付，造成相對剝奪感，不如全民一齊免付。
有網友將相關新聞轉貼到PTT，詢問大家原本規劃「花1000元換5000元，5000是1000的五倍，所以叫五倍券」，而現在全民免掏錢，「花0元換5000元應該改叫什麼券呢？」原PO更笑稱「5000／0此式為無意義，要叫無意義券？」
網友則紛紛在底下留言回覆說，「無限券」、「乾脆花一元叫5000倍券」、「台灣價值券如何」、「民主券」、「無限大券」、「啊不就消費券」、「消費劵2.0」、「時空背景不同券」。
另外行政院也強調雖然目前朝此方向規劃，但民眾領取5倍券時原本要付的1000元是否全由中央政府吸收負擔，仍待週一上午聽取黨團成員意見後，再做最後定案。（編輯：倪浩軒）