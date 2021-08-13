怎麼分辨台中人？他曝「炒麵分法」秒區別 網愣：真的準
台中是台灣的6個直轄市之一，由於受到地形及氣候影響，因此有許多特殊的習俗及特色。近日，就有網友好奇「有什麼方法可以一秒分辨台中人？」貼文一出，釣出網友回文，強調自己都用「炒麵」分辨，結果竟受到大家認同，貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-13 23:11:13
原PO在《PTT》表示，同事告訴他，台中人有個一秒分辨的方法，就是聽他們講話，例如「天氣很熱」，台中人會說天氣很「樂」、「今天晚上」會說成今天晚「商」，這讓他忍不住問「這是真的嗎？還有沒有其它方法可以一秒分辨台中人呢？」
對此，就有網友回文說，這個問題很簡單，他用食物馬上就可以分辨。他說明，只要給對方一盤炒麵，然後問要哪種辣椒醬，「會選東泉一定是住舊市區的，會選源美一定是住以前台中縣」，他還透露，自己都用這方法分辨台中朋友。
另外，他也提到，「若問吃不吃麻薏？幾乎只有台中人吃，限定是南屯 、南區、大里、霧峰、烏日等台中較早開發的會吃，其他比較少聽到，大概是這樣」。網友看完紛紛驚呼，「東泉那個有準，麻薏我覺得很難吃」、「我長大才知道別的縣市麵攤不一定有東泉」、「真的欸，我是舊市區南屯人」、「東泉在豐原真的不常見，不過買肉包灌甜辣醬你們一定要試試」。（編輯：許智超）