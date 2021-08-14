五倍券改免費直接領！蔡英文13年前「一席話」 全場尷尬
行政院因應疫情將推出五倍券，原本擬定方案跟去年相同，民眾以一千元換取振興券的方式，結果引起巨大反彈，昨（13）日晚間行政院突然宣布，將朝全民免費兌換方向規劃，消息曝光後，不少鄉民傻眼表示「可以還馬英九一個公道了吧？」更有人翻出蔡英文2008年的貼文打臉，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-14 11:27:59｜2021-08-14 11:28:10
行政院發言人羅秉成解釋，台灣上半年經濟成長率達8.34%，經濟成長的成果應可讓全民共享，此次民眾換購五倍券時應該付的1000元，可評估全部由中央政府來吸收負擔，蘇貞昌院長在與相關部會會商後，認為若5倍劵有一半國人免付1000元，另一半國人卻須要支付，恐易造成民眾比較心態，而有引起社會紛擾之虞，加上，要預先發放1000元予千萬人之程序繁瑣龐雜，行政成本極高，因此將朝全民免費領取的方向前進。
結果就有網友翻出蔡英文在馬英九執政時期的貼文，當時馬英九推出消費券政策時，蔡英文在臉書寫下「如今國內經濟發展更加嚴峻，迫使馬政府改以促進民間消費方式，發放消費券，惟我國的經濟型態及消費習慣不同於美日等先進國家，消費券的使用必然會受到嚴重的限制，並非所有的商家及小販都可使用，偏遠地區及非都會區民眾將會有使用上的困難」。
不少網友紛紛朝聖這則13年前的貼文批評「好尷尬啊....繞了一圈，原來是消費券的部分」、「你沒看到一堆民進黨的還說這叫接地氣，先為13年前道歉再說」、「當初會搞一個一千換三千就是不想要被說跟馬英九一樣，結果現在擋不住聲浪，改免費，阿不就消費券？」、「真的想知道現在的五倍券跟消費券差異在哪」、「真的不用太意外，政策也都是滾動式調整的」。（編輯：張嘉哲）
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