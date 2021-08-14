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台鐵一到站「旅客手刀狂衝」！女愣：啥活動　真相網笑暈

▲火車到達目的地後一群人「手刀狂衝」，真相曝光讓網友紛紛笑翻。（示意圖/台鐵提供）
▲火車到達目的地後一群人「手刀狂衝」，真相曝光讓網友紛紛笑翻。（示意圖/台鐵提供）

編輯中心/綜合報導

2021-08-14 15:28:20

台鐵、高鐵是台灣南來北往的主要交通工具，且班次、座位都能預先上網挑選購票，對民眾而言相當便利。不過，近日一名女網友在《Dcard》貼文提到，周休假日前準備北上拜訪男友家人，因為火車進站時誤點了幾分鐘，火車一到達目的地後竟見一群人「手刀狂衝」，真相曝光讓網友紛紛笑翻。

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原PO表示，周五下課後騎機車去火車站趕搭火車，還要再從台高鐵共構站轉乘高鐵，但火車進站時延誤了5分鐘，讓她有些焦慮的說「在火車上的等待時間非常煎熬，心中一直想著拜託別再延誤了，今天的北上高鐵都滿了，要是錯過了我真不知道怎麼辦」。

火車即將到達目的地時，原PO看見身旁目測和她差不多年紀的人們站起來了！「看他們蓄勢待發的樣子，肯定是要幹嘛，然後我不小心瞄到他們的手機上，停在高鐵app的畫面」，她秒懂直呼「哇嗚！是同伴啊！」火車門一開時，距離轉乘的高鐵發車時間只剩2分鐘，「我和剛認識一秒的同胞們衝出車外！哇嗚！我的身旁多了更多同胞啊！大家全衝了出來！我還以為是在玩全員逃走中，還是什麼大逃亡，一大群人拔腿狂奔，真是奇觀」，這才知道原來大家都是為了轉乘高鐵。

▲火車到達目的地後一群人「手刀狂衝」，真相曝光讓網友紛紛笑翻。（示意圖/台鐵提供）
▲火車到達目的地後一群人「手刀狂衝」，真相曝光讓網友紛紛笑翻。（示意圖／台鐵提供）
原PO崩潰的說「這2分鍾必須抵達高鐵的車上！因為這班高鐵是學生優惠的吧，奔跑的幾乎都是跟我同年紀，可能都是大學或碩博士的學生們，看到這麼一大坨人奔跑，每個人大包小包開始衝刺，為了就是在這2分鐘內搭上高鐵！」她笑稱「大家為了同一個目的在努力著，我看了好感動，可是超好笑，我差點邊跑邊笑，顏面快失調」。

這時，路邊還有一位剛進火車站的阿伯愣在原地，旁邊小妹妹好奇的問「這是什麼活動嗎？好刺激」，所幸原PO最後和乘客們都趕上高鐵了，她笑稱「雖然超喘，但也要裝鎮定走到位置上，希望車上的乘客們不要嚇到，像是逃命般衝上車的我們」。

貼文曝光後，讓網友紛紛笑翻直呼「我笑出聲了乾哈哈哈哈哈哈哈哈」、「好好笑啊哈哈哈哈一群人在高鐵站狂奔」、「哈哈哈，畫面感滿滿」、「久了你就會習慣了，大學四年跑過很多次」、「恭喜趕上」、「我也幹過類似的事呢」。（編輯：賴詠璿）

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