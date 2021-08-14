女大生打完疫苗「帳戶多2782萬」！政府揭真相 眾人嗨炸
新冠肺炎疫情持續變種肆虐全球，目前接種疫苗成為全球的防疫關鍵，台灣也積極的提高疫苗覆蓋率，鼓勵民眾有疫苗就前往施打。而近日，一名18歲的女孩接種疫苗之後，卻發現自己的戶頭竟然多了100萬美金（約台幣2782萬），引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-14 15:42:44
綜合外媒報導，一名來自美國北卡羅萊納州（North Carolina）的查沃斯 （Audrey Chavous），是一名18歲的女孩，正準備要上州立大學，日前接種完疫苗之後，突然被一封郵件通知「妳中獎了！」查沃斯非常困惑自己沒有參加過什麼抽獎，結果竟然是因為打了疫苗而中獎，幸運獲得一筆鉅額獎金。
原來，這是北卡政府為促進疫苗接種率，5月祭出接種獎勵制度，接種者可以得到25美元獎勵，而Delta變異株來勢洶洶，州長庫柏（Roy Cooper）於是乾脆在7月將接種獎勵金提高到100美元，只要符合資格並完成登錄，就有機會抽到100萬美金的獎金，而在查沃斯之前，還有兩名疫苗接種者也幸運中獎，她是第三人。
而查沃斯保持半信半疑的態度詢問後，北卡政府也大氣給出回應表示「不要擔心，錢都是妳的，放心花吧」，這讓查沃斯興奮表示「我原本以為是詐騙的郵件，現在的我，沒辦法用言詞形容自己有多開心，我將會用這筆錢運用在學習上，打算用來完成我的學士與碩士學位」。（編輯：張嘉哲）
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