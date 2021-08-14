老公七夕送「心型金莎」！人妻喊感動 一打開見驚喜真相
今（14）天是七夕情人節，不少情侶或是仍在曖昧的人們，會選在這一天贈送禮物，趁著佳節的浪漫氣氛表現愛意。而即便已經是老夫老妻，當然一樣可以把握佳節氛圍展現浪漫。就有位人妻分享，收到老公送來的金莎巧克力，打開後更發現另藏驚喜，讓網友直呼「別人的老公總是不會讓人失望！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-14 17:07:19
原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文，透露老公今日特地拿了一盒金莎給她，並祝她「情人節快樂！」讓原PO超感動，強調老公以前不是這麼浪漫的人，連收到一顆金莎都很難得。
不過更為驚喜的還在後面，打開巧克力才發現，老公還偷偷放了一枚戒指在盒子裡面，讓原PO開心直喊「是我一直很想要的尾戒！真的很感動！」最後原PO也不忘祝福大家，「有情人的情人節快樂，沒情人的星期六快樂！」
網友們則紛紛在底下留言回覆說，「這是別人的老公，難怪永遠不會讓人失望」、「在特別的節日裡面一點小心意都是給平淡生活額外添加的一種感動，這是一種用心的感受與被愛的感覺，禮物不需要非常貴重，貴重的是有儀式感的那種感覺啊」、「我老公今天也是送我吃空氣」、「生活的儀式感偶爾要有，這樣真的很棒」。（編輯：倪浩軒）