小狗內心都有暗藏機關？主人實測笑了 「這物」有神魔力
家裡有養小狗的人肯定會知道，大部分時候小狗都愛玩球，常常主人都會玩起「你丟我撿」的遊戲，只要將球拋出去，狗就會追出去咬回來，但是否會再交回主人手中，那可就不一定。而近日，就有一名主人測試自己的小狗有多喜歡球，便進行了一個測驗，沒想到毛小孩完全被操控，逗得主人哈哈大笑。
編輯中心/綜合報導
2021-08-14 17:37:52｜2021-08-14 17:38:31
國外一名養狗的飼主就用球來測試自己的毛小孩，一開始先靜止不動時，小狗悠閒的坐在地板上吐出舌頭，結果當主人手碰到球時，小狗眼神一秒專注緊盯，隨後當主人又放開球之後，小狗又鬆懈開始吐出舌頭歇息。
就這樣來回多次之後，主人也嘗試將球直接拿離開桌面，小狗更加專注的看著，彷彿好像要狩獵什麼獵物一樣，讓飼主也被毛小孩逗得哈哈大笑。
事實上，為什麼狗狗對於「球類」這麼的感興趣？這是因為世界上大部分品種的狗狗，它們沒被我們馴養之前，都是依靠捕獵生存，而且它們善於捕捉活的動物，也就是在追逐中捕獲它們，所以對於那些會移動的東西，牠們具備敏銳的洞察力和吸引力，所以當我們把球往外丟的時候，球體移動就感覺像是獵物那般，讓狗狗集中注意並感興趣。（編輯：張嘉哲）