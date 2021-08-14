台灣房子很少有地窖？他疑惑「國外很多」 內行揭關鍵
各地方的風土民情不同，有時候在地人的喜好與生活習慣也會直接反映在居住的房子上。就有網友好奇詢問，「為什麼台灣的房子很少有地窖啊？」問題一出引發熱議，釣出許多內行網友分析台灣少見地窖的原因。
編輯中心/綜合報導
2021-08-14 18:33:40
原PO在Mobile01討論區發文，透露自己發現「看西方國家的房子，很多都有地窖，可以釀酒，做防空避難室，當倉庫等等」。反觀台灣則少見類似設計，讓原PO不禁好奇請教大家，「為什麼台灣的房子很少有地窖啊？」
文章發佈後掀起討論，網友留言紛紛回覆說，「挖一層樓地下室，比多蓋一層樓還貴，台灣的地下水位又高，地下室滲水的機率99.99%，除非是有錢沒地方花，不然沒人會想要地窖」、「會淹水啊」、「濕氣重啊，放些紙類，衣服類的試看看就知道了」、「學校都有地下室，潮濕悶熱不通風，要準備抽水機，問題一堆...地下室適合乾燥的地區」、「土質跟氣候問題吧，台灣太潮濕了，土層含水率很高」。
另外也有網友認為，「台灣沒有零下10度以上的凜冬，要地窖作啥」、「台灣氣溫太高了，要地窖藏酒或釀酒你就想太多了」、「地窖這種設施，只能說不符合大多數人的使用習慣吧」、「老房子有，以前有防空需求很多都有蓋，後來新蓋的就很少見了」。（編輯：倪浩軒）