牆壁發霉整片黑！房東進屋見「一幕」愣了　全場驚喊難怪

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怎料，原PO一進房就感覺悶熱、潮濕，接著看到「房間後陽台落地窗沒開、廁所門沒關、窗戶沒開」，冷氣雖然有開，但只調到28度還沒設定除溼功能，其中最大的問題是，房客在房間裡曬衣服，讓他不禁心想「倒不如開窗讓空氣流通就好…」。
原PO感到十分無奈，但畢竟是自己的房子，只好拿著漂白水跟清水擦拭牆面，地板潮濕擦了一遍，甚至為了預防霉菌根生，連冷氣內也洗了一次，「感覺很傻眼！不知道跟他提醒了那麼多，有沒有瞭解？」
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「建議換房客了…」、「天啊...光你這樣陳述，我都可以聞到衣服濕濕要乾不乾的臭味了」、「告訴他要保持通風乾燥，因為他在房內曬衣服，外加廁所門未關，容易潮濕，下次請他自行處理」、「我的天！房間內曬衣服肯定發霉啊」、「你可以考慮提供一台除濕機」、「冷氣開28度是在開什麼」、「有陽台不晾，放房間晾？我不懂這個邏輯」。
不過，也有不少人認為，「就算下雨沒開除溼，一般牆角也不會有這麼厚黑的霉，我們並沒這種現象，可能也要找專家了解一下原因喔」、「開冷氣基本不用設定除濕就有乾燥的感覺了，我家也是租的，是因為建商的油漆爛才容易發霉，因為整面牆有補漆過的地方都沒發霉，所以應該要看一下漆的部分」、「房東要做防水啊，那是房東問題」。（編輯：許智超）