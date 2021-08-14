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牆壁發霉整片黑！房東進屋見「一幕」愣了　全場驚喊難怪

▲有房東抱怨，房客告知天花板、牆壁發霉很嚴重，便立刻到現場查看狀況，眼前的一幕卻讓他無言。（示意圖／取自unsplash）
▲有房東抱怨，房客告知天花板、牆壁發霉很嚴重，便立刻到現場查看狀況，眼前的一幕卻讓他無言。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-08-14 20:13:04

不少人離鄉背井到外地工作，通常都得租房過生活，而房東與房客間的互動，往往成為網路的熱門討論話題。對此，就有房東抱怨，房客打來告知「牆壁發霉很嚴重」，而他聽完立刻去查看狀況，原因曝光後，讓他忍不住說「感覺很傻眼！」貼文一出也引起熱議。

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原PO在《爆系知識家》表示，他最近把房子租出去，卻有房客抱怨天花板、牆面發霉，甚至還強調越來越嚴重，他立刻問「這陣子南部下雨，你有冷氣有開除濕嗎」，並決定前往租屋處察看發霉狀況。

怎料，原PO一進房就感覺悶熱、潮濕，接著看到「房間後陽台落地窗沒開、廁所門沒關、窗戶沒開」，冷氣雖然有開，但只調到28度還沒設定除溼功能，其中最大的問題是，房客在房間裡曬衣服，讓他不禁心想「倒不如開窗讓空氣流通就好…」。

▲原PO發現發霉的原因，是房間裡沒通風，還在裡面曬衣服，甚至連冷氣也沒設定除溼功能。（圖／翻攝自《爆系知識家》）
▲原PO發現發霉的原因，是房間裡沒通風，還在裡面曬衣服，甚至連冷氣也沒設定除溼功能。（圖／翻攝自《爆系知識家》）
原PO感到十分無奈，但畢竟是自己的房子，只好拿著漂白水跟清水擦拭牆面，地板潮濕擦了一遍，甚至為了預防霉菌根生，連冷氣內也洗了一次，「感覺很傻眼！不知道跟他提醒了那麼多，有沒有瞭解？」

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「建議換房客了…」、「天啊...光你這樣陳述，我都可以聞到衣服濕濕要乾不乾的臭味了」、「告訴他要保持通風乾燥，因為他在房內曬衣服，外加廁所門未關，容易潮濕，下次請他自行處理」、「我的天！房間內曬衣服肯定發霉啊」、「你可以考慮提供一台除濕機」、「冷氣開28度是在開什麼」、「有陽台不晾，放房間晾？我不懂這個邏輯」。

不過，也有不少人認為，「就算下雨沒開除溼，一般牆角也不會有這麼厚黑的霉，我們並沒這種現象，可能也要找專家了解一下原因喔」、「開冷氣基本不用設定除濕就有乾燥的感覺了，我家也是租的，是因為建商的油漆爛才容易發霉，因為整面牆有補漆過的地方都沒發霉，所以應該要看一下漆的部分」、「房東要做防水啊，那是房東問題」。（編輯：許智超）

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