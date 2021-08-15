「板橋vs新店」怎選？答案曝光：完全不用想　脫手超容易

台北市房價居高不下，讓人只可遠觀不可褻玩焉！不少人會選擇轉往新北、桃園等處租屋或買房。而近日有網友就好奇詢問大家「板橋好還是新店優呢？」結果全場答案幾乎一面倒，紛紛秒選「這區」，直呼「想都不用想脫手超容易」。

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PTT女孩板

發文表示，大舅媽的兒子跟女友感情穩定，開始考慮買房，他在台北市中心工作，預算考量下，想買板橋或新店的房子，他建議對方，如果手頭緊，可看浮洲或安坑的物件，但對方都不考慮，他並好奇提問「說生活機能，大家覺得板橋好還是新店優呢？」

▲有網友好奇在PTT詢問大家「板橋好還是新店優呢？」掀起熱論。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，許多網友一致秒選「板橋」，紛紛留言「板橋阿，想都不用想，以後要脫手也容易」、「板橋似乎是更完整的機能，而且搭捷運或開車進台北市更快」、「板橋會比較好，板橋下雨，新店也會一起，但新店下雨，板橋不一定會一起下」、「板橋有三鐵，怎麼想都別新店優」、「板橋比較舒適，又方便」、「新店人想選板橋，安坑超不推」、「板橋機能比較好，新店除非你是靠景美那一帶的，才有得比」、「一定是板橋！機能好、離台北近，脫手也相對容，自住也方便，店機能比較差，房價又沒比較便宜，環境濕氣又重，以前住那邊光是每年除濕除霉就夠嗆了。」

不過，也有人認為新店不錯，「都有優點，我會選擇新店，其次板橋」、「新店要看哪裡吧！山區就...」「新店市區大坪林、七張機能環境都不錯」、「板橋人蠻雜的，四周人都會經過，新店可以考慮大坪林，機能很好」、「住過新店區中心跟板橋大遠百附近，居民素質選新店，氣候選板橋，便利性差不多」、「新店很無聊，能逛街的地方不多，只有七張大坪林（市區太小），但是如果喜歡爬山休閒新店好，空氣也新店好。」（編輯：許苡晴）