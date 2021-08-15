威力彩上看17.5億！「4星座」中獎運最大　第一名磁場佳

威力彩頭獎上期未開出，已連39槓，台灣彩券表示，獎金累計至本期，周一（16）將開出，頭獎金額上看17.5億元，吸引不少彩迷下注。對此，「清水孟國際塔羅」小孟老師分析指出，「4大星座」16日中獎運最大，其中，第一名磁場很好，財運能夠獲得提升。





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▲威力彩下期獎金上看17.5億，對此，小孟老師分析指出，「4大星座」16日中獎運最大。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.08.13）

× ▲威力彩下期獎金上看17.5億，對此，小孟老師分析指出，「4大星座」16日中獎運最大。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.08.13）

Top4：雙子座





穀神星落入雙子座，顯示雙子座好運不斷，穀神星也代表金色能量，若可以在下注前觀想金色的光茫再下注，金色財氣的能量將能包圍你，讓你奪得頭彩。





Top3：處女座





火星落在處女座，顯示你充滿紅色喜氣，若可以綁一條紅線在手上，再用綁紅線的手下注，紅色喜氣的能量將能守護你，讓你成為下一位幸運兒。





Top2：牡羊座





牡羊座太陽入偏財宮，靈感很強，容易接收到來自宇宙的靈感能量，建議您只要放鬆心情多聽心靈音樂，自然腦波頻率就會降低，就能夠冥想出特別數字組合，其組合能有機會讓你中大獎。





Top1：金牛座





金牛座金星與水星加速進入偏財宮，今日磁場很好，財運能夠獲得提升，且五形中金又生水，建議您在下注前裝一杯水在茶杯底下墊一張抄票，再喝下象徵財水，就能被祖先守護提升偏財運勢，說不定還能中到大獎。





另外，小孟老師也加碼曝光「4大開運生肖」，包括：豬、蛇、鼠、兔，而開財運方位則在西方，他建議，往住家或辦公室西方尋找投注站下注，好運就能滾滾而來，至於「開運時辰」則有3個時段，分別為「早上07：00-11：00」、「下午13：00-15：00」以及「晚上19：00-20：00」。（編輯：許苡晴）





▲星座命理專家小孟老師。（圖／小孟老師授權提供）