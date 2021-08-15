害怕兒子面試沒上！媽媽半夜「1招」秒錄取 全場尷尬了
對於求職者來說，面試是非常重要的一個環節，往往第一印象以及表現都會影響面試的結果，而近日，一名網友分享自己去面試之後，結果媽媽太擔心自己沒有錄取，半夜竟然偷偷的私訊該間公司的人資，一席話讓他處於尷尬也非常崩潰，直呼「我不是媽寶」，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-15 10:16:44｜2021-08-15 10:16:50
原PO在「Dcard」貼文指出「昨天去應徵工作，想說要讓媽媽放心，就主動告訴她面試的過程跟公司名稱，結果媽媽去找公司官網加入人資的LINE，並且在半夜兩點跟人家打招呼.....問說我有沒有錄取，我真的越想越崩潰，我不知道到底如何教育父母， 不論面試結果如何都是非常壞的事， 錄取了也被貼上媽寶標籤」。
只見貼出的對話，媽媽深夜對人資表示自我介紹，接著表示「面試官說十之八九雀屏中選，但還有那一、二呢？我兒子也很擔心沒有好好把握這次機會，我看人力銀行上，好像說七天之後才會回覆，蠻擔心的」；接著人資禮貌應答表示「那位男生很優秀，沒問題的，不要擔心」；媽媽便開心的表示「那就確定是錄取了！那我跟我兒說，叫他別間就不用去面試了」，原PO透露「我媽接著就在半夜打給我一直說恭喜錄取了！但他的善意卻讓我崩潰了」。
貼文一出，網友紛紛回應「我是人資我肯定三條線...建議跟人資道歉一下」、「超尷尬...尤其是你媽媽說那就確定錄取了...怎變你媽媽決定」、「這樣印象真的整個打壞了」、「有點尷尬，人資回覆雖然看似禮貌，但應該只是為了應付你媽的官方話，如果人資嘴巴很大，才剛進去就被貼上媽寶標籤了」、「真的不用跟長輩說太多面試細節，上了再說就好」。（編輯：張嘉哲）