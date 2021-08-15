公務員工時短「悠哉等下班」？過來人秒搖頭：全憑運氣
公職人員在台灣被譽為鐵飯碗，因為福利及穩定性，每年都吸引不少人參加考試爭取入職機會。就有網友表示，自己學弟目前在某局處做收發工作，但每天真正的工時卻超短，下午更是「悠哉等下班」，不禁讓他好奇是否真有此事？然而貼文曝光後，卻有不少過來人直搖頭喊「全憑運氣」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-15 10:26:46
原PO在論壇PTT上發文提到，自己有位學弟考初等公務員，最後因為增額上榜，目前在某局處負責收發公文。結果學弟去其他單位辦公室送件時發現，很多人都超閒在聊天，尤其是下午大家都變得超懶散，悠哉悠哉的的等著下班。這讓學弟心中不禁感慨「『混』是裡面的常態，粗估每天實際工作只有四到五個小時，其他時間都在划水」。
身為作業員的原PO一聽完後不禁訝異「我在工廠手一刻都沒停過，效率太低可是會被關照，但裡面過太爽了吧？難怪一堆人搶破頭都想當公務員，是不是公務員真的每天實際工作的時數只不到五個小時？」
不過貼文曝光後，隨即有不少過來人反駁「哪個單位？我朋友在地方公所叫苦連天」、「看運氣，有一天10小時以上，勞心勞力壓力大」、「不要一天到晚幻想，有種去做看看，我每天都加班 爽在哪?又是以偏概全」、「我土木換到牌就離職惹～這麼爽還不趕快去考？」、「我弟早7晚9，拿4萬，你也可以一起來啊」、「年輕的很苦，約聘的有些還會加班」、「唬爛，看單位吧，有的單位也是很血汗」。
另外也有人認為，「私人公司也有爽缺、爛缺之分，不需要以偏概全」、「年輕的很苦我相信，但資深的就難說了」「就跟當兵一樣，有涼有賽阿，但大部分都很賽而已」、「有些私人企業也不惶多讓啦」、「其實羨慕真的就去考，又沒什麼大門檻」。（編輯：潘毅）