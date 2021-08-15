七夕當天小黃瓜「漲破130」！菜農親曝真相：物以稀為貴

昨（14）日是一年一度的七夕情人節，不少情侶或是仍在曖昧的人們，會選在這一天贈送禮物，趁著佳節的浪漫氣氛表現愛意，或是把握疫情終於趨緩的假日與久未見面的另一半好好溫存，不過有網友卻發現昨天小黃瓜的身價竟然也跟著大漲，這巧合也讓許多民眾歪樓笑翻，但也有菜農就吐出漲價的無奈真相掀起討論。

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這名在市場中發現小黃瓜大漲價的男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》貼了一張手拿小黃瓜的照片，並驚訝表示「情人節捏……小黃瓜一斤135是怎樣……」，而這個巧合也讓不少老司機在底下留言歪樓「賺一波情人節沒情人的錢潮，你懂嗎」、「需求大於供給」、「跟老闆說是要買來吃的，不是要買來用的，應該會比較便宜！」、「這節日姐夫會供不應求」、「跟玫瑰花漲價是一樣的概念吧」。

▲有網友發現七夕情人節當天的小黃瓜價格竟然跟著水漲船高。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》）

然而留言中也有菜農與不少買菜族點出菜價跟著漲的原因，其實是因為連日多雨導致，「就上禮拜雨災都爛光了，以前我這邊一天出3台聯結車，現在沒菜出1台而已」、「現在什麼都貴，下雨天的關係」、「水災，農業損失慘重，蔬果都泡爛了。版主的小黃瓜完好，物以稀為貴」、「連日大雨菜價翻漲」。

此外，也有內行點出「別想太多，剛好情人節要料理的材料都有小黃瓜」、「苦瓜也跟著漲阿，夏天太熱很好賣」，而查閱

「TW FOOD當季好蔬果」

所統整的小黃瓜成交金額趨勢圖，平時售價約為每斤新台幣50元，今年七夕平均預估零售價則是131元，也難怪不少買菜族直搖頭「因為下雨菜壞的壞爛的爛，所以價格高是正常的，只能多吃根莖類的蔬菜了！」、「這陣子一直都貴呀，吃不起了」。（編輯：楊智傑）