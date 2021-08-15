中南部「月薪30K也能買車」？過來人吐3關鍵：真的要三思

在台灣光靠通勤恐怕不夠滿足所有交通需求，不少民眾心中也有個買車夢，希望能開著上山下海。不過所謂買車容易養車難，沒有一定經濟基礎就貿然購車將會帶來不小負擔，日前就有網友好奇表示，自己觀察到許多中南部月薪3萬多、家境也相當普通的30歲以下民眾都有買車，這就讓他疑惑表示「這是我同溫層的狀況，還是真的很平常？」，文章也吸引一票過來人討論掀起熱議。

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這名網友日前就在《Dcard》發文談到自己發現中南部有一堆30歲以內、月薪3萬多的人都有買車，其中大部份是中古車、少部分是國產新車，此外這些人普遍家裡經濟狀況也相當普通、沒特別好，屬於一般老百姓、住家裡的居多，更讓他訝異的是觀察下來「女生大概60%以上都有買車，男生大概30%左右，比例比我想像中還高」，以上種種觀察就讓他相當好奇「是我同溫層的狀況，還是真的很平常？」。

▲買車容易養車難，要有什麼樣的經濟條件才能購車是不少愛車族的熱議話題。（示意圖／取自pixabay）

對此，就有網友分析出3大關鍵原因，「第一，家裡有支援，不用貸款，第二，家裡有停車位，不用租車位，第三，排氣量小的國產車養起來不貴」，也有民眾總結中南部普遍方便汽車族、需要用車等因素「高雄因為路大、棋盤式設計、好停車的關係買車開我也覺得滿普遍的，身邊30歲之前買車的大概7成以上，加上3萬多住家裡在南部很好花了啦」、「中南部沒車幾乎等於沒腳，就算是機車要出去採買也不方便」、「保養、稅金、保險 這三樣固定成本其實一個月3-3.5k而已，開的偏少的人，可能一個月油錢4-5k，這樣算起來養車沒想像中難吧」。

但也有一名月薪三萬初的過來人認為真的要買車一定要有心理準備，他表示自己目前24歲住家裡，存了80萬元內的國產新車，「不得不說，車子花費真的蠻重的，高度依賴的人一年花十幾萬大有人在，像我自己今年估快11萬，12K稅金＋35K保險＋10K保養＋油錢一年50K左右，更別說本體車價攤還80萬/15年=53K，這樣加起來一年就去了16萬…負擔真的不小，買車的年輕人真的要三思，『買了大概30歲前都不能存錢了！』」。（編輯：楊智傑）