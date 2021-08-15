威力彩飆17.5億！男研究10年抖出「中獎規律」 網全笑翻
威力彩頭獎上期未開出，已連39槓，台灣彩券表示，獎金累計至本期，周一（16）將開出，頭獎金額上看17.5億元，吸引不少彩迷躍躍欲試。而近日，就有網友大方分享自己研究十年彩券，終於發現中頭獎的「規律」，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-15 15:41:03
原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「我發現了一個極高的機率能中威力彩！經過我十年的認真研究，發現中頭獎的彩券行都有一個規律，而且幾乎都遵循這樣的法則，那就是頭獎的彩券行幾乎都開在一樓！」
而他也曬出他自己去彩券行官網搜尋的結果，歷年來售出頭獎的彩券行一共有十幾二十間，從南部屏東到中部以及北部基隆通通都有，而多數彩券行的地址最後都有寫上「一樓」的標註，證實自己所言不假。
貼文一出，網友紛紛回應「那個...請問有二樓的彩券行嗎？」、「哪邊有二樓的？我這一期就去買買看」、「好啊！你說的，我去一樓買，賠了算你的」、「人生有幾個十年？你都浪費在這了啦」、「我也鑽研十年了，有中獎的人沒一個有出現」；不過，也有網友認真好奇「彩券行都是在1樓不是嗎？」內行人則表示「高雄就有在商圈裡面地下一樓的喔，所以研究也是不算白費啦XD」。（編輯：張嘉哲）