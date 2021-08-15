他驚「9年級生不會解ZIP」！網無奈點原因：把他們變笨了
不少人家中都會有一台電腦，不管是拿來做報告、玩遊戲或追劇都十分方便，但隨著科技日新月異，智慧型手機的功能越來越多，某些電腦能做的事，手機也開始能做到。對此，就有一名網友表示，在網路論壇上想幫忙別人解決電腦問題，卻發現對方只是不明白怎麼解壓縮，讓他震驚直呼「九年級是不是一堆電腦白痴啊？太扯了吧」而引來鄉民點出背後原因。
編輯中心/綜合報導
2021-08-15 16:52:44
原PO於PTT八卦板上以「九年級是不是一堆電腦白痴啊？太扯了吧」為題發文，表示前陣子在網路論壇上想幫別人解決電腦問題，「總之是遊戲新增內容，要拖移文件覆蓋原本的，原本以為是沒有管理員權限，所以覆蓋失敗」。
但過了許多才發現問題點只是對方不會使用解壓縮，「這個人原來是不會解壓縮啊！直接載下來zip，就拖移到資料夾裡面，不明白為什麼沒效。」讓他無奈直嘆「我是不是老了啊？小朋友都只會用手機了，搞不好還會說怎麼這麼不直覺吧...」。
貼文一曝光，瞬間引來不少鄉民認同留言，「對還有連安裝字型都不會的」、「真的，一堆連word都不會用」、「遇過把Line下載，沒安裝直接拉捷徑到桌面吵不能用的」、「很多啊！看到什麼遊戲都留言問說這手機上有出嗎」、「新來的打工弟弟連鍵盤都不太會用了....」。
還有網友點出關鍵原因，直言「手機世代，接觸電腦機會只有學校電腦課」、「畢竟手機、平板世代了」、「手機世代了！真的有可能不熟電腦」，甚至有九年級生跳出來回應「九年級生報到，誰叫我們這個世代轉變成手機世代。不過我還是都玩電腦遊戲，但跟別人就格格不入。感覺手機把他們變笨了」。
不過仍有人緩頰，「但是小朋友拍手機影片的能力比老人好」、「手機那麼方便，誰還跟你學電腦，不過工作還是電腦有效率」、「時代在進步啊！他們才是未來」。（編輯：陳雅雲）