下意識關68次鬧鐘！iPhone「1功能」用戶認了：超有同感

現代人使用手機的頻率大增，智慧型手機不只能夠上網，看天氣、訂車票、叫外送、攝錄影和行動支付等功能幾乎可說是包辦了一個人出門在外所需的所有工具。不少人也直接將手機直接取代了鬧鐘，成為喚醒一天的好夥伴。不過日前就有名女網友分享自己「無意識關了68次鬧鐘」的經歷，一時掀起不少用戶直呼有同感。

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這名女網友先是在社群論壇《Dcard》上提到自己最近發現iPhone有一項隱藏的小功能，可以查看螢幕使用時間內安裝APP「跳出的通知次數」，結果仔細一看發現自己跳出最多次的通知是來自「鬧鐘」，也就是她睡覺期間按了將近68次的貪睡模式，這也讓她不禁自我吐槽「我最近想要做到每天不管是不是休假日都同一個時間起床，看來是做不到了喔」。

▲打算固定時間起床的原PO在半夢半醒間關了68次鬧鐘全被記錄下來。（圖／翻攝自Dcard）

完整經歷曝光後掀起許多深有同感的網友回應，其中就有貪睡過來人也幽默留言「9分鐘叫一次，所以妳晚了10小時12分鐘才起床嗎」、「然後起床打開相簿，滿滿的鬧鐘畫面截圖」、「我很少按掉，大部分都是睡到沒聽到」、「你是不是住宿舍會讓鬧鐘響兩小時吵死室友的那種」，另外也有網友不藏私分享一口氣關掉所有鬧鐘的教學「教你一招，喊『Hey Siri，幫我關掉所有鬧鐘』，不用謝！阿然後要睡到爽幹嘛還設鬧鐘打斷自己的睡眠品質」。

此外，也有網友好奇如何查看在使用螢幕期間跳出多少通知數，原PO則解釋「設定>螢幕使用時間>查看所有活動>滑到最下面就是了」，而許多iPhone用戶也紛紛截圖曬出自己下意識關鬧鐘次數，「用iphone好幾年了第一次知道這功能！」、「這功能好酷」，其中更有一名台大女網友曬出高達612次的貪睡紀錄，讓其餘網友也甘拜下風。（編輯：楊智傑）