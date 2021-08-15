男被自助洗衣店「一慘況」嚇壞！全場認了：很多人這樣
近年來投幣式「自助洗衣店」越來越多，其店內不僅提供洗衣、烘衣等機器可使用，且便宜的銅板價格，深受不少租屋族喜愛。不過，就有一名網友到自助洗衣店等待衣物烘乾，卻目睹「一情景」讓他當場嚇壞！貼文一出，也引來過來人無奈直呼「很多人都這樣！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-15 21:02:33
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示14日到自助洗衣店等待衣物烘乾，卻目睹一台滾筒洗衣機突然冒出濃厚的泡沫，其量多到連地板都有著一坨坨的白色泡泡。而他也在留言區補充，自己是滑手機滑到一半才看到這副慘狀，事後自助洗衣店的老闆也趕緊到場處理，才讓泡沫不會繼續湧出。
貼文曝光後，瞬間就引來網友們歪樓留言，「洗衣機吐奶了」、「哇！洗的好乾淨，不錯唷」、「這…..這….這洗衣機他…..口吐白沫了」、「原來是奶蓋阿！我以為我看錯了」、「這洗衣機溺水吐泡泡了」、「洗衣機都口吐白沫了，拍攝者不救？」
但仍有過來人坦言看過這幕很多遍，「我去洗衣服，一堆人好像洗衣粉、洗衣精都不用錢的感覺，倒滿到飽的」、「以前我家附近自助洗衣有時也發生這種事」、「我看過有人洗就像這樣，整台是泡泡，滿到看不見衣服，脫水後門內也還有很多泡，根本就洗不乾凈泡泡…可怕」、「我以前遇過，這個應該是洗衣粉倒太多」。（編輯：陳雅雲）