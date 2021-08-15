鮪魚蛋餅被加「1配料」！她打開秒崩潰 網驚：根本邪教
台灣早餐林立，除了傳統的早餐店販售吐司、蛋餅、漢堡，還有豆漿店販賣燒餅油條、各式酥餅和甜鹹豆漿等，其中「蛋餅」更是深受不少民眾喜愛。不過，就有網友抱怨，她去早餐店買鮪魚蛋餅，回家打開一看，裡頭竟加了一個配料，讓她相當傻眼，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-15 21:48:19
原PO在《爆怨2公社》表示，她去早餐店買了一份鮪魚蛋餅，結果回家打開一看，發現這間早餐店在鮪魚蛋餅裡加了「三色豆」，讓她傻眼直呼「只是想吃一下鮪魚蛋餅，但這個…到底是什麼邪物，反正沒下次了」。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「這看了也太反胃」、「三色豆！在開什麼玩笑」、「第一次看到蛋餅+三色豆，根本邪教」、「你這什麼邪惡的早餐啊」、「這噁心的東西怎麼可以出現在蛋餅裡」、「我真的不行，太恐怖了」、「這是三色豆蛋餅了吧」、「我拿到應該會傻眼，整間店列黑名單」、「看到豆子就不行」。
另外，也有人喜歡三色豆，但不能接受加在蛋餅裡，「這兩個我都很愛，但加在一起…母湯」、「三色豆不討厭，加在蛋餅我不行」、「我是不挑食啦，但是一早起來看到這個我會很沮喪的..」、「我很喜歡三色豆，但這個組合我真的不行」。（編輯：許智超）