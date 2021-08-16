NOW早報／江宏傑傳背叛福原愛！陸網開嗆　證據翻出傻眼

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江宏傑14日在個人臉書專頁及IG貼出與錢薇娟照片寫著「錢傑CP祝大家情人節快樂，請大家祝福我們，情人節快樂」只見貼出的照片，錢薇娟與江宏傑兩人都嘟嘴裝可愛，和樂的氣氛也讓兩人參加的節目《全明星運動會》主持人蔡尚樺逗趣留言「有考慮過錢姐的感受？錢姐是我的好嗎？」
沒想到該張照片卻被轉貼到微博，引來不少大陸網友批評「江宏傑這無縫接軌，可真羞恥」、「背叛福原愛還敢貼這種照片，無恥」、「這男的早就在離婚前出軌了吧」、「令人噁心的無縫接軌」、「欺負愛醬的男人真的不能認同」、「太誇張了吧，牛B啊江先生」、「這才離婚多久吶，還公開戀情，真是不要臉」。
不過在一陣批評之後，才有網友出面緩頰表示「兩人是合作節目...是很要好的朋友！你們這些人真的不要再丟咱們國家的臉了」、「回歸錄影的宣傳照被組成CP，兩人都要哭了吧」、「能否搞清楚真相再評論，一群井蛙」、「江宏傑可真衰，這麼歡樂的貼文被說是背叛福原愛，我真是服了你們這些不搞清楚事實的人」。
今日天氣／高溫衝破36度！外出記得要防曬
中央氣象局今（16）日表示，中南部沿海地區清晨至上午容易有零星雨勢出現，其餘時段則較為悶熱，各地大致為多雲到晴的天氣，體感上來說較為悶熱，最高溫可能會在36度上下，各地紫外線指數都來到過量級以上，出外要記得防曬。
午後大台北地區及各地的山區開始會有午後熱對流發展，雷擊與強陣風可能會伴隨陣雨出現，局部地區也會有較大雨勢；天氣風險公司指出，當前太平洋高壓有稍微增強的趨勢，因此天氣高溫晴朗炎熱；午後陣雨會略微減。
塔利班進入阿富汗首都 民眾搭機逃離、擠ATM搶領現金
自從美軍撤離阿富汗之後，極端組織塔利班（Taliban）節節逼近，在兩週內佔領了阿富汗24個城市，拿下逾半國土。阿富汗內政部15日表示，塔利班已經進入首都喀布爾（Kabul），進一步加強對阿富汗的控制。
根據《美聯社》報導，有3名阿富汗官員指出，目前塔利班已經進入喀布爾郊區包括卡拉坎（Kalakan）、卡拉巴格（Qarabagh）及帕格曼（Paghman）3個地區，現階段尚未發生武裝衝突，《美聯社》報導指出，在喀布爾還能聽見零星槍響。
塔利班發言人表示，目前「尚未進城」，組織成員僅守在進城出入口等候指示。發言人表示，組織成員目前已經接獲不再使用武力的指令，允許欲離開當地的人能夠安全離開，「任何人的生命、財產和尊嚴都不會受到傷害，喀布爾民眾的生命不會受到威脅。」塔利班聲明指出，目前正在和阿富汗政府針對喀布爾「和平投降」進行談判。
阿富汗民眾憂心重回塔利班的統治，喀布爾市區的銀行以及ATM前排起長長人龍，民眾試圖提取他們畢生積蓄，目前已經有部分ATM停止提領功能。也有民眾趕往喀布爾國際機場。由於目前塔利班已經掌控阿富汗所有的邊境管制站，因此搭飛機是離開阿富汗的唯一途徑。
高端疫苗重訊 8/13已向巴拉圭申請EUA
國內生技廠商高端疫苗7月中旬宣布，已獲准於巴拉圭執行新冠肺炎疫苗第三期臨床試驗，目標在今年第3季完成約1000名受試者的收案，第4季取得期中分析數據，昨（15）日晚間發重訊宣布，已於8月13日向巴拉圭衛福部申請高端新冠肺炎疫苗的緊急使用授權（EUA）。
高端表示，該公司在7月6日時，向巴拉圭醫藥法規主管機關國家衛生監督局（DINAVISA）提出第三期臨床試驗申請，經DINAVISA審查評估後，並於台灣時間7月20日取得第三期臨床試驗核准，可開始收案進行第三期人體臨床試驗。高端稱已提出緊急使用授權審查，後續會持續以取得國際認證為目標，並規劃與執行第三期臨床試驗。
「張君雅小妹妹」談戀愛了！七夕大方放閃 緊牽男友入鏡
簡嘉芸2006年因拍攝泡麵廣告爆紅，在裡頭扮演「張君雅小妹妹」一角，單眼皮、圓臉和吸睛的爆炸頭造型令人印象深刻，（14）日適逢七夕情人節，已經23歲的她也透過IG放閃，讓粉絲們都替她開心。
簡嘉芸在限時動態上大方曬愛，可以看到她在溫暖的夕陽下，緊牽男友的手，儘管小倆口未露臉，幸福的氛圍仍羨煞眾人，畫面浪漫又唯美，簡嘉芸祝福對方情人節快樂，同時說出心裡話：「陪伴才是最深情的告白。」甜蜜之情溢於言表。
事實上，簡嘉芸曾客串過戲劇《惡作劇二吻》，當時還與男主角鄭元暢合照，從簡嘉芸的社群平台上也能看到，當年稚嫩可愛的小妹妹，如今已女大十八變，除了會和粉絲分享生活日常之外，也大方曬出事業線展露性感，增添不少女人味。
她買牛肉乾口感卻越吃越怪！「真相」曝光全笑翻：怨自己
牛肉料理市場廣大，除了牛排、牛肉麵深受喜愛外，用牛肉製成的牛肉乾也有一群忠實粉絲。不過，近日就有一名女網友發生悲劇，她透露，自己日前買牛肉乾回家吃，沒想到口感卻越吃越怪，而「真相」曝光後，全場笑翻，原PO也不禁直呼「怨我自己！ 」
原PO在臉書社團「爆怨2公社」中貼出一張照片並直說「為什麼我看到價格時只覺得奇怪怎麼這麼便宜？卻沒再多看兩眼啦！」她透露，架上只看到這種牛肉乾，拿了它跟另一牌的豬肉乾，結果回家「越吃越覺得怪」；自己仔細看才發現...原來這款牛肉乾是採用「非基因改造大豆蛋白」製成的，是給想吃牛肉乾但又是吃素者的福音，原PO沒看清楚就買了，才會發生如此窘境，這也讓原PO無奈，卻只能「怨自己！」
此文一出，網友全都笑翻，紛紛留言「我朋友也發生過一模模一樣樣的事」、「+1我也是，廠商標示不實。」「所以這是牛肉乾，還是豆乾？」「什麼牛肉是非基因大豆蛋白？ 哈哈哈」、「我同事也是跟你一樣，看到價錢覺得不錯，就買了，結果他分享給我，我說怎麼吃起來怪怪的，沒有肉乾的纖維，結果看成份表才發現，原來是素的，他還買兩包豬肉的」（編輯：張嘉哲）