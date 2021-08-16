喝咖啡配啥甜點最對味？老饕曝「3首選」：香氣整個爆炸

咖啡是許多人不可或缺的精神良伴，許多人喜歡在早晨或午後想睡覺時喝上一杯，而喝咖啡時，不少人也會搭配早餐或甜點一起享用。近日有女網友就好奇在PTT提問「大家喝咖啡喜歡配什麼甜點？」結果許多老饕紛紛激推「3首選」，直呼「香氣整個爆炸」。

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原PO在

PTT Coffee板

發文表示，自己最近剛接觸咖啡，想請教各位達人在喝咖啡的時候喜歡配什麼甜點？她也透露，自己最很喜歡在午後來杯用深焙咖啡豆沖的冰美式，不過，公司準備的零食都是鹹的餅乾，因此她想自備些甜的零嘴，便詢問大家「有沒有人有推薦的呢？」

▲喝咖啡要配什麼甜點才對味呢？網友紛紛分享心中首選。（示意圖／翻攝自Unsplash）

問題曝光，立刻掀起熱論，許多網友都推薦

巧克力類甜點

、

檸檬塔

與

肉桂捲

，「適合配巧克力類的點心，布朗尼或可可脆片都不錯搭」、「肉桂捲、巧克力布朗尼」、「通常越深焙配約甜膩如巧克力蛋糕；越淺焙配約清爽如檸檬塔，其他輕重乳酪慕斯奶油蛋糕介於中間就看自己搭配了」、「當然是肉桂捲，香氣直接整個爆炸出來」、「甜甜的巧克力蛋糕阿」、「配提拉米蘇意外超搭，原本以為會咖啡味重複」、「檸檬塔，甜一點的」、「雞蛋糕、蛋糕或肉桂捲都很棒」。

另還有人分享鹹食搭配，「淺焙配鹹酥雞」、「我喜歡配蔥油餅」、「下午時段配些堅果不錯」、「肉包配咖啡真的很讚」、「配鹹的餅」；此外，還有鄉民直指「不習慣配東西，就喜歡純享受咖啡」。（編輯：許苡晴）