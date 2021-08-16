無預警被分手！他上網分享心情　眾人卻質疑：別騙自己了

情侶間或許會因為吵架或是意見不合導致分手，和平分手算是少數，大多是不愛對方，進而導致分開的局面。近日有網友在網路論壇分享自己與女朋友分手，不料網友卻覺得「顏色不對」，引發討論。





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這位網友在網路論壇PTT BOY-GIRL版上PO一篇「被分手了祝大家幸福」的貼文，原PO說今天與交往三年半的女友分手，兩人原本下午還很開心的去買衣服跟吃晚餐，吃完後開車四處晃，找到適合的地方停車，並坐在後座聊天，雙方聊著聊著，原PO隨口提到要不要結婚，不料女友開始哭泣，他在身邊安慰女友很久，原PO等女友平靜後問哭泣原因，女友卻告訴他要分手，理由是因為女友沒那麼愛原PO，覺得他對女友付出太多，對他不好。原PO表示，雙方都滿穩定的，沒有任何的爭吵與摩擦，女友向他透露在半年前就有分手的念頭，只是沒有找到適合的機會，在被分手前，雙方還去郊遊好幾次，他說是完全沒有分手徵兆。不過原PO在最後也祝所有有情人終成眷屬，大家都幸福。





▲原PO在網路論壇《Dcard》上分享被交往三年半的女友分手。 （示意圖／翻攝自pexels）

網友看到貼文後先是祝福原PO，「和她有關的事都別去想了吧」、「現在你們沒有情侶關係了，好好振作起來過生活吧」、「分手的原因不重要，確定彼此心意就好」、「希望你之後遇到對的人，加油」、「祝你早日走出來」。





但有網友卻認為，分手的原因並非那麼單純，「一定是綠了」、「別騙自己了，肯定是綠」、「絕對是綠，而且綠你很久了」、「通常這種反應都是綠，你半年都沒發現所以覺得不綠很正常」、「付出太多什麼的都是假的，被綠才是真的，醒醒吧」。（實習編輯：歐雅如）



