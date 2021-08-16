影／2021英文名趨勢！爛桃花、老奶奶、人緣王數據大公開
英文是世界語言，截至2020為止，將其當作第二母語的人口數有8.984億，位居第一，這也讓不少人自出生開始就擁有一個英文名字。但命名的學問很多，許多父母撓破頭皮都不知道該給孩子取什麼才好。Youtube頻道「關韶文 關關 」這次就請來，曾在國外讀研、並曾從事國外時尚產業的友人「ChaCha」揭密，到底在 2021 年該取什麼英文名字、什麼名字的人大多擁有怎麼樣的個性呢？
影像中心/綜合報導
2021-08-16 18:00:00
節目一開始，頻道就分享了國外的取名趨勢，ChaCha表示，2021年流行的是「中性感」命名，包含「Louis」、「Jamie」、「Morgan」、「Skye」、「River」、「Toby」、「Avery」、「Charlie」、「Spencer」等。
然而，有些名字一叫出來，就會給人一種年紀較大的感覺，這些名字包含「Joyce」、「Dabbie」、「Jennie」，ChaCha也舉例身邊例子，通常叫做「Rebecca」、「Becca」的人，大多個性都頗「ㄎㄧㄤ」，「Jessica」人緣都超級好等。
影片最後，ChaCha也建議了幾個在職場適合的英文名字，「Eileen」、「Sylvia」、「Alma」、「Ｍelissa」、「Valerie」、「Amanda」等，都是不錯的選擇。不過關韶文也表示，取名其實可以融入個人特色，讓對方更快速地記住，除了從自身中文名字發想以外，也可以從電影中得到靈感，想一個適合自己的好名字，但提醒大家片中提到的「個性解析」僅供參考，請勿過度當真唷！（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：關韶文 關關
完整影片：https://youtu.be/1MLPwYWm9sk